Carlos Mazón borra sus redes sociales y las reacciones son para verlas

La última polémica entorno a Carlos Mazón tiene que ver con sus redes sociales. Tras la investidura de Juanfran Pérez Llorca, el ex president de la Comunidad Valenciana ha eliminado su cuenta de X de manera fulminante. Apenas un día después de su desvinculación de la política, Mazón ha optado por tomarse un respiro. Y las reacciones no se han hecho esperar.

El miembro del comité nacional del PSPV y secretario LGTBI de la ciudad de València y, Damián López, ha sido quien ha alertado de la eliminación de la cuenta de Mazón de X, y automáticamente ha lanzado una pregunta: "¿Esto es legal?". Asimismo, ha afirmado que en el perfil del ya ex president "puede haber info importante"

Una cuestión importante, pues ahora los usuarios no podrán consultar los mensajes publicados por Mazón durante su trayectoria en X. De hecho, al buscar su usuario en la red social de Elon Musk todavía aparece, pero se informa de que "algo salió mal".

X no es la única red social de la que ha prescindido el 'popular' tras el final de su etapa como president de la Generalitat Valenciana. Mazón tampoco cuenta ya con un perfil en Facebook. Al buscar su nombre y apellidos en la red aparece un mensaje: "Este contenido no está disponible en este momento".

Respecto a Instagram, su cuenta sigue existiendo, pero aparece como privada, por lo que no es posible ver sus publicaciones si anteriormente no figurabas como uno de sus seguidores. Precisamente, en esta red social protagonizó una sonada polémica esta semana.

Mazón la lío al publicar un video acompañado de una canción de Rosalía. Concretamente, las imágenes mostraban diferentes momentos de su último día como jefe del Ejecutivo valenciano. Y de fondo sonaba La Perla, una de las últimas canciones de la artista catalana.

"Decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía, es una perla, una de mucho 'cuidao'. El rey de la 13-14, no sabe lo que es cotizar, él es el centro del mundo y ya después, ¿lo demás qué más dará?", reza el tema.

La letra, para muchos totalmente descriptiva de su gestión, provocó que la publicación del video se viralizase. Consciente de ello, Mazón se vio obligado a eliminarlo y volver a publicar el post con otra canción de Rosalía.

La "desaparición" de Mazón de X ha provocado algunas reacciones en su contra, dando muestra del descontento que existe en la Comunidad Valenciana con su gestión de la DANA.