Mazón sabía: su jefe de gabinete le mandó un WhatsApp a las 5 de la tarde porque la situación se complicaba

El secretario autonómico del Gabinete del President y de Comunicación de la Generalitat, José Manuel Cuenca, a su llegada al juzgado de Catarroja, el 26 de noviembre de 2025.

José Manuel Cuenca, jefe de gabinete del actual presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha afirmado este miércoles ante la jueza de la dana que minutos antes de las 17 horas del día de la riada avisó al president, quien en ese momento estaba comiendo en El Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana, de que la situación en Utiel (Valencia) se estaba complicando: "Se lo dije por WhatsApp".

Cuenca se ha pronunciado así en su declaración, en calidad de testigo, ante la jueza que investiga la gestión de la catastrófica DANA del 29 de octubre de 2024, que se ha cobrado 229 víctimas mortales.

El jefe de gabinete del president fue citado por la magistrada en relación con las llamadas aportadas por la defensa de la exconsellera Salomé Pradas de su teléfono del 29 de octubre de 2024 y las de Mazón, aportadas desde Presidencia de la Generalitat a la Comisión de Investigación de la dana de Les Corts.

La jueza subraya que José Manuel Cuenca, por su cargo, estaba "próximo" a Mazón el 29 de octubre, y añade que es "evidente" que las llamadas de este alto cargo con Pradas "se sitúan temporalmente próximas" entre los intentos de comunicación de la exconsellera con el 'president' y las que éste le hizo a ella.

El testigo, quien ha asegurado tener amistad con Mazón y ser su compañero de piso, ha afirmado que el día de la riada mantuvo una primera conversación con Pradas a las 13.19 horas en la que ésta le trasladó que, ante la situación 1 de Emergencias, iba a desplazarse a la zona de la Ribera Alta y le pidió que se lo dijera al presidente.

Ha indicado que a las 16.48 horas volvió a comunicarse con Pradas y ésta le comentó que tenían el foco puesto en la Ribera Alta y que en ese momento se movía hacia Utiel, donde la Unidad Militar de Emergencias (UME) se estaba desplegando.

Tras esta conversación, a las 16.56 horas, hubo otra llamada entre ambos en la que el testigo le preguntó si se podía acceder a Utiel en coche para acercarse y hacer una primera evaluación, pero la exconsellera le dijo que no se podía.

Minutos después, ha dicho, contactó con Mazón por WhatsApp y le comentó que iba a empezar el Cecopi y que la situación en Utiel se estaba complicado. El president le contestó que "perfecto" y que pretendía desplazarse allí después del Cecopi.

También ha indicado que fue él quien agendó la comida con Vilaplana y que él sí sabía donde estuvo la tarde del 29-O. Y que no puede enseñar los mensajes de aquellos días porque los borró, por tener lleno el almacenamiento del móvil. ¿Y la copia de seguridad? Dice que no tiene.

Carlos Mazón, aún presidente valenciano, en la Comisión de la DANA, en una imagen de archivo. Europa Press via Getty Images

Un día complicado

Se da la circunstancia de que hoy, aparte de esta declaración, se ha conocido una exclusiva del diario Levante, que expone que Vilaplana acompañó al president en funciones hasta las cercanías del Palau de la Generalitat.

Según publica el medio valenciano, fuentes del Partido Popular les han confirmado que la periodista Maribel Vilaplana acudió con el president hasta una calle próxima al edificio. Asimismo, un año después de la DANA, los datos de pago de la periodista han confirmado que abandonó el parking, tras salir de la comida con Mazón en El Ventorro, a las 19:47 horas.

Esto supone que Vilaplana retiró su vehículo del aparcamiento una hora después de haber salido del restaurante, según la información aportada por la jueza de Catarroja. Siguiendo la cronología respaldada por Levante, minutos después de su salida del aparcamiento de Glorieta Paz, sobre las 20:00 horas, Mazón viajaba en el coche con Vilaplana en las inmediaciones del Palau. Sin embargo, el president terminaría por entrar solo en la sede.

En consecuencia, estas nuevas informaciones desmentirían la versión aportada por Presidencia sobre la llegada de Carlos Mazón al Palau. En la primera versión presentada se indicaba que el president había llegado al lugar a las 17:00 horas, aunque después se rectificó que lo había hecho sobre las 19:00.

Posteriormente, Mazón es registrado por las cámaras de emergencias entrando a la reunión del Cecopi a las 20:28.

Demasiado fango: Piden a la jueza de la DANA que vuelva a citar a Vilaplana por las contradicciones de su relato Los abogados de la acusación popular que ejerce Ciudadanos dicen que hay que escucharla de nuevo tras saberse que llevó en coche al presidente Mazón hasta su oficina y por el choque con lo declarado por el dueño de 'El Ventorro'.