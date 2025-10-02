Carlos Peguer presencia lo que una señora le dijo a una barrendera en Madrid: "La gente de este perfil ideológico hace esto todo el rato"

Mariang Maturana ('la quinqui') y Carlos Peguer ('la pija') en las imágenes promocionales de 'Si mi madre lo dice'.

El presentador Carlos Peguer ha compartido una curiosa y comentada reflexión en sus redes sociales donde hablado de esa gente de "cierto sector político" que "mete su ideología todo el rato en su conversación" aunque esté "fuera de lugar".

"No les importa crear situaciones incómodas y no les importa que su interlocutor no esté de acuerdo con ellos. Ellos van a hablar de eso por algún motivo sin que nadie les pregunte", ha explicado el integrante de La Pija y la Quinqui.

Para Peguer, esta gente, básicamente la más escorada a la derecha política de España, conozcan o no a la persona, tratan de meter con calzador algún comentario ideológico casi siempre contra otras personas.

Ha puesto el ejemplo que presenció en directo cuando una mujer de su barrio se dirigió a una barrendera y le dijo algo como "sí para que luego te ensucien la calle los que vienen a este país a no trabajar y a recibir paguitas del Estado".

"¿Por qué sacarías este tema de conversación con una desconocida?", se ha preguntado. Ha añadido que entiende que con unos amigos se hable de este tipo de cosas si pensáis igual pero no con la gente de la calle.

"La gente de este perfil ideológico hace esto todo el rato. Si un conductor de un coche taxista te empieza a decir barbaridades de ese tipo, algo de tu entorno laboral que no tienes mucha confianza...", ha seguido explicando.

"¿Por qué se sienten tan puto cómodos siendo tan desagradables de la nada?", se ha vuelto a preguntar antes de decir que si todos hacen un esfuerzo por vivir en sociedad por qué estas personas no lo hacen.

"No lo entiendo, simplemente no lo entiendo", ha zanjado. Una reflexión que ha saltado de TikTok a X y donde tiene más de 1.000 'me gusta' en pocas horas.