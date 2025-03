Carmen Lomana cuenta qué le hizo Miguel Bosé cuando se enteró de que ella se había vacunado contra el Covid

Carmen Lomana ha contado en Espejo Público la reacción que tuvo el cantante Miguel Bosé al enterarse de que ella se había vacunado contra el coronavirus.

"Yo con Miguel me he llevado bien, le he defendido mucho con lo de Nacho, que luego me he arrepentí porque cuando conocí a Nacho... escribí mucho y de repente cuando todo el tema del negacionismo, me dice: '¿Pero no habrás sido capaz de vacunarte?' Digo sí. Ahí ya no le interesé más", ha relatado Lomana.

Todo ello después de que la periodista Susanna Griso contase también el momento incómodo que vivió con Miguel Bosé a raíz de una entrevista que le hizo.

"Él venía a hablar de la gala para recaudar fondos en la lucha contra el sida. Le hice una entrevista larga, extensa hablando de esa gala, 10 minutos. Y en un momento dado, Miguel Bosé no ha tenido problema de hablar de política y empecé a preguntarle por política", ha recordado.

"Y empezó a decirme, pero Susanna, qué chorrada, qué tontería, parece mentira que me hables de política sabiendo el problema que tenemos en este país y en el mundo con el sida", ha subrayado.

"A mí me ofendió profundamente, porque llegó a tratarme como si fuera una frivolidad que yo le preguntara por política y me lo dice a mí cuando yo perdí un hermano, precisamente, por el sida. Entonces, yo dije, este hombre no sabe de qué está hablando y nos está tratando al resto del mundo como si fuéramos unos pringados y nos tiene que dar él lecciones de ética", ha admitido Griso.