Carmen Lomana menciona primero a Almodóvar y echa más leña al fuego sobre las gafas de Pedro Sánchez

La empresaria Carmen Lomana, colaboradora en varios programas de televisión y radio, como MasterChef Celebrity, Y ahora Sonsoles o D Corazón, y autora de libros como Los diez mandamientos de la mujer 11 o El glamour inteligente, ha hablado en su columna semanal en el diario La Razón sobre las comentadas gafas de Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno mostró un nuevo look durante el interrogatorio al que fue sometido en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado y generó un gran revuelo.

Después de hablar y analizar qué tipo de gafas eran, fue la propia tienda en la que las compró la que quiso arrojar algo de luz. Se trata del comercio GafaVintage, situado en el centro de Madrid.

En una entrevista a Hora 25, el propietario de la óptica, Jorge, aseguró que se trata de "una gafa clásica de hace ya bastantes años y le costaron sobre unos 250 euros más o menos". "Son más baratas que las Dior de hoy en día y de mejor calidad, así que podemos decir que es un precio normal", detalló.

Pero Carmen Lomana ha decidido echar más leña al fuego y ha querido dejar claro lo que la pareció. "Hay semanas que parecen escritas por Almodóvar en plena inspiración surrealista. Esta ha sido una de ellas. Entre la alta cocina, la alta costura y la baja política, he vivido momentos que merecen ser contados. Empezando, cómo no, por el espectáculo que nos ofreció Pedro Sánchez en su comparecencia ante la comisión del Senado", ha asegurado.

La empresaria ha criticado que se presentara "con gafas de Christian Dior para leer su discurso, pero que en el alegato final las guarda como si fueran un accesorio de atrezzo". "¿Eran gafas o eran una performance? Porque si no tenían graduación, el efecto era: mucho marco, poco contenido", ha cuestionado.

"Y mientras tanto, el Senado convertido en 'circo' según sus palabras. Qué falta de respeto a una institución que, aunque no sea el epicentro del poder, merece dignidad. Como decía Coco Chanel, 'la moda pasa, el estilo permanece'. Y el estilo institucional, por desgracia, parece haberse evaporado", ha sentenciado.