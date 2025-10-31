El vendedor de las gafas de Pedro Sánchez describe al presidente de esta forma tan concisa

Este jueves se celebró en el Senado la Comisión de Investigación por el caso Koldo y, aunque estuvo en ella respondiendo a las preguntas de la oposición el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo que más comentarios y revuelo generó fueron las gafas de ver de cerca que sacó el jefe del Ejecutivo.

Ese sencillo complemento que sacó Sánchez al inicio de la sesión fue el protagonista de las crónicas periodísticas en periódicos, radios y televisiones y también el centro de mensajes en redes sociales.

Jorge, el vendedor de la tienda GafaVintage, situada en el centro de Madrid, fue el que le vendió esas gafas al presidente del Gobierno. Para hablar de ello, este empresario fue entrevistado en Hora 25 de la Cadena Ser desde donde habló sobre cómo es Sánchez como cliente.

"Él es cliente desde hace muchos años, vino con su mujer hace nueve o diez años y desde aquella es un cliente más, uno fiel", afirmó, insistiendo en que lo conoce desde "antes de que fuera presidente del Gobierno".

Sobre la gafa que llevó al Senado explicó que la compró hace unos cinco años y que es una pieza de Dior Monsieur de los años 80. "Es una gafa clásica de hace ya bastantes años", afirmó, confirmando que "no es una réplica" y explicando que ellos venden "gafas originales sin usar o modelos de colección descatalogados que son un poco más especiales".

"Esas creo que le costaron sobre unos 250 euros más o menos. Son más baratas que las Dior de hoy en día y de mejor calidad, es un precio normal", contó Jorge, que apuntó que tras verlas en televisión pudo comprobar que "están como nuevas".

Así describe a Sánchez

Además, durante la entrevista Jorge apuntó que desde GafaVintage no hacen distinción entre el presidente del Gobierno y cualquier cliente normal. "Los tratamos a todos exactamente igual", señaló.

Entonces fue cuando le preguntaron por cómo era Sánchez como cliente, a lo que el vendedor respondió con la siguiente descripción: "Es una persona humilde, tranquilo y buen cliente porque se deja aconsejar. Tiene su propio criterio, pero acepta recomendaciones".

Para terminar, indicó que "no se llevó las más caras ni de lejos" y las situó en la escala de precios en unas de "precio medio porque tienen un precio bastante estándar para cualquier gafa, no son ostentosas ni nada parecido".