Cesarina Adames, la limpiadora del metro de Barcelona que se ha convertido en la sonrisa de España

Cesarina Adames se encontraba el pasado domingo limpiando los andenes de la línea 2 de metro de Barcelona, tal y como hace habitualmente. Estaba en la estación de la Sagrada Familia cuando el destino quiso que se cruzara con Florci Gonzi (@florcigonzi), una joven creadora de contenido que la ha convertido en la sonrisa de España.

Ella estaba grabándose para subir a su cuenta de TikTok un vídeo sobre la ropa que llevaba puesta. En ese momento y antes de empezar, Adames pasó por delante de la cámara mientras se desplazaba con el cubo de basura y el resto de materiales de limpieza. En vez de seguir, decidió volver para salir en el vídeo con una sonrisa de oreja a oreja.

"¡Qué lástima, no quiero salir en tu vídeo y ahora tengo que detenerme aquí para limpiar! ¿Me vas a subir a TikTok limpiando? Que TikTok se entere que aquí se limpia, que me vean limpiando y que vean que lo hago gozosamente porque el que no trabaja no come", afirmó esta limpiadora dominicana de 50 años.

Gonzi decidió publicar el vídeo sin llegar a imaginar que iba a convertir a Adames en toda una celebrity. En cuestión de tres días lleva más de 10 millones de reproducciones, ha cruzado fronteras y ha recibido el cariño de miles de mensajes.

Adames, que pensaba que no habían grabado el vídeo y que se enteró de que era viral por una compañera suya de la iglesia, atiende a El HuffPost ya más tranquila, aunque reconoce que le siguen lloviendo mensajes en su perfil.

"El lunes estaba trabajando cuando una chica de la iglesia me dijo que yo estaba en un vídeo que se había vuelto viral. Me sorprendí y solo pude exclamar un qué. Entonces me lo enseñaron y desde entonces no paro de reír y de quedarme en shock cuando veo cómo suben las reproducciones", confiesa esta dominicana, que llegó a Barcelona hace 10 años con el objetivo de sacar adelante a su familia y a sus cuatro hijos.

Siempre con una sonrisa

Que Adames ya casi haya sido bautizada como La sonrisa de España o La sonrisa de TikTok no es casualidad. Es su lema y su forma de vivir. No entiende ir a cualquier lugar o hablar con cualquier persona estando enfadada y siendo apática. Esto no va con ella.

"Me he sentido muy bien desde entonces porque para mí fue como un ángel que Dios me envió en ese instante. Yo a ella no la conozco de nada y no sabía que lo iba a grabar y subir, pero siempre a las personas las trato con mucho amor y cariño, y eso es lo que hice", apunta, señalando que Gonzi le ha dado las gracias por TikTok.

"Que vea la gente que haciendo el trabajo con gozo todo queda mejor. Me están escribiendo muchas personas para decirme que siga pareciendo así de natural y feliz", añade, antes de preguntarse "si de verdad es tan difícil ir alegre por la vida".

Ademes es partidaria de tener está actitud porque "si dejas que los problemas te crezcan en la mente te acaba destruyendo y superando". "Por eso tenemos que sonreír y ser alegres y positivos. Te ayuda mucho", sentencia.

La sonrisa de España, Cesarina Adames Cesarina Adames

Y ella lo dice desde la experiencia. La vida le ha puesto multitud de piedras en el camino que ha tenido que ir superando. Desde tener que abandonar su país hasta sufrir episodios racistas aquí en España por parte de compañeros de trabajo, aunque la más dura de todas es la que vivió el año pasado con el fallecimiento de uno de sus hijos de 17 años.

"Soy una mujer realista y doy gracias a Dios porque no me quiere ver triste y por eso, en medio de mi tristeza, la gente me hace reír y me encuentro con personas así de agradecidas. El 6 de junio se cumple un año del fallecimiento de mi hijo de 17 años y esa chica que no conocía de nada me dio consuelo porque un momento de risas vale más que mil pensamientos negativos y te hace olvidar todos los problemas", asegura.

Precisamente, este pasado domingo se celebraba el Día de la Madre en República Dominicana y también le ayudó a llevar su ausencia mejor: "Durante toda la mañana pensé en mi hijo porque ese mismo día pero hace un año fue la última vez que nos vimos todos, pero justo apareció ella y se me olvidó todo por un rato".

Tanto su familia como todos los usuarios siguen queriendo que Adames continúe luciendo esa sonrisa de oreja a oreja que ha conquistado la plataforma porque, como ella misma dice, "la risa es capaz de mejorarlo todo".