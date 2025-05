Chanel deja caer algo sobre Eurovisión y se refiere directamente a Melody

Chanel se ha pronunciado sobre la labor de Melody en Eurovisión. La exparticipante —que dejó en España en el tercer puesto, el mejor de los últimos tiempos— ha querido mandar un mensaje de apoyo a la actual representante española después de su mal resultado en Basilea.

Melody quedó en el puesto 24 y logró sólo 10 puntos del televoto. Chanel ha dicho que está "muy orgullosa" de la labor de la cantante andaluza y ha confesado que paró su preparación para dar el televoto para ver su actuación.

"Me estaba maquillando, íbamos mal de tiempo pero paramos todo el equipo para ver la actuación de ella. Gritamos. Saltamos...", ha confesado.

También ha dejado caer lo que hay detrás del festival, por eso empatiza con Melody: "Empaticé mucho con ella. La verdad es que estoy súper feliz de cómo lo hizo. Esa es la verdad".

"Yo nunca me meto en polémicas. Al final soy artista, no soy geopolítica, no tengo mucha idea de todo esto. Lo que sí que sé es como persona que ha estado allí y sé las cosas que pasan por detrás empatizó muy bien con Melody y sé lo que tiene que estar sintiendo y con todo el equipo de TVE. Mi gran máximo apoyo para ellos", ha dicho la cantante.

"Hay que darle espacio. Es mucha presión", ha zanjado Chanel.