Un estadounidense dice que le encanta España menos cuando pasa esto en la cola de los supermercados

Bryan es un hombre estadounidense que ha comenzado a crear contenido con María, su mujer española, a través de una cuenta conjunta en TikTok (@mariaandbryan). Llevan un tiempo viviendo en España, país que a él le encanta, pero al que le ha encontrado un ‘pero’ por lo mucho que socializan los españoles en cualquier lado.

"Me encanta españa. Yo quiero decir eso primero porque en España hay muchos restaurantes, bares, lugares que son para hablar, beber, relajarse, socializar... Pero afuera no es un bar", ha expresado al principio del vídeo, que ha acumulado miles de visualizaciones en apenas unas horas.

"Cuando yo esoty esperando en una fila en el supermercado, no es el mejor momento para ponerse a hablar con la cajera. He estado esperando por 15 minutos mientras la mujer de delante se pone a hablar con la empleada de su vida", ha relatado. Entonces María interviene: "Pero escúchame, ¿y si se conocen? Puede que se conozcan, que sean vecinas, que no se hayan visto en mucho tiempo y sean amigas del colegio".

"Spain is different"

María le pregunta a su marido por qué es tan cuadriculado, una muestra clara de la diferencia cultural entre países. "Estoy muy bien con lo de estar afuera hablando tres horas, pero no en la cola del supermercado, prefiero que no tengas las conversaciones ahí".

Tras el breve debate han surgido las reacciones, en las que la usuaria Almudena Ballestero le ha respondido: "Bryan, Spain is different. Ya te irás acostumbrando. Y eso que no has pasado por la señora que te cuenta sus males en la sala de espera del médico. Aquí somos así".

También ha habido comentarios irónicos como: "No podemos ser perfectos, somos casi perfectos". Por otro lado, la usuaria Isabel Camero ha reaccionado: "Hay que socializarse, somos personas a las que nos gusta la vida. Hay que reír, discutir, preguntar, somos viscerales por naturaleza. En este país no somos nada cuadrados".