Le roban el móvil en el Metro y lo que ocurre después no lo hubiera adivinado nadie

La usuaria de TikTok @ocean.vicky, que acostumbra a publicar vídeos principalmente humorísticos, ha relatado la surrealista situación que ha vivido después de que un hombre le devolviese su móvil tras habérselo quitado en el Metro.

Todos hemos soñado que nos devolvían el teléfono o la cartera tras un hurto o después de perderlo por un despiste. No obstante, aunque parezca que no, a veces ocurre. En su caso, se ha hecho realidad gracias a que saludó amablemente a su ladrón que, por esto, se sintió culpable.

"No os lo vais a creer, pero, bueno, yo lo cuento igual porque fui surrealista", ha empezado relatando, hasta tal punto que ha generado desde su publicación 226.000 'me gusta' y casi un millón de reproducciones en la plataforma.

@ocean.vicky la trama de mi vida cada dia es mas surrealista ♬ sonido original - Bambi 🦌

"Ayer en el Metro, yo llevaba mi móvil en el bolsillo de la chaqueta, que estaba abierto. Se abrieron las puertas y yo no podía pasar porque había un hombre (en medio) y él se apartó para que pudiese entrar", ha explicado.

Tras el gesto del desconocido, la tiktoker ha contado que le sonrió y, acto seguido, se dirigió de esta forma a él, sin saber, evidentemente, que era un ladrón: "Muchas gracias. Que tengas un buen día".

Al llegar a su parada, salió a la calle y se dio cuenta de que el susodicho estaba siguiendo sus mismos pasos, una situación que le extrañó, pero, "como eran las dos de la tarde", no pensó que le pudiese ocurrir nada malo.

"Veo que el tío sigue detrás de mi, se me acerca, me da mi móvil y me dice "te lo iba a robar, pero es que me has caído tan bien que no podía, así que te lo devuelvo", y se va", ha contado la internauta sin poder evitar reírse.

"Gracias, supongo", ha terminado el vídeo la tiktoker de manera jocosa, provocando una multitud de comentarios en la red de seguidores que tampoco dan crédito con la situación.