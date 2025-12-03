Coge un AVE de Barcelona a Madrid en preferente y no se puede creer cómo ha dejado su asiento una persona

Tuit de @euribor_com_es donde enseña lo que se ha encontrado en un AVE

El ministro de Transportes, Óscar Puente, cifra en 15 millones los usuarios que utilizan el AVE entre Madrid y Barcelona. De hecho, el dirigente socialista ha anunciado un plan para incrementar hasta los 350 kilómetros por hora la velocidad de los trenes en la red ferroviaria española de alta velocidad, sólo comparable en todo el mundo a las prestaciones de la red china.

Hablando claro: cuando las obras estén completas se tardará menos de las 2 horas y media de ahora.

Desde hace unos meses, la alta velocidad española se ha convertido en tema de debate en España, sobre todo debido a los retrasos y las averías en las vías que provocan retrasos y cabreos en los usuarios.

En las últimas horas se ha viralizado una escena que no tiene que ver con el funcionamiento vital del AVE pero sí con lo que pasa dentro. Una persona ha fotografiado cómo en uno de los asientos alguien ha dejado dos bolsas de cáscaras de pipas, dejando todo como si fuese un campo de fútbol.

"Y además en preferente. Esta mañana he viajado desde Barcelona a Madrid en el AVE, y está claro que es problema de la propia Renfe lo que está pasando en los trenes. Bien es cierto, que la gente cada vez es más fresca, pero por parte de Renfe interesa que la empresa se vaya a tomar por pandero", dice la persona que ha compartido la imagen en la web El blog del Euribor.

La alta velocidad española

España tiene la segunda red alta velocidad más extensa del mundo, solo superada por China y, claro, la primera de Europa con más de 4.000 kilómetros de vías con una clara expansión desde 1992.

Los más viejos del lugar sabrán que la primera línea de AVE empezó a operar en 1992 con la línea Madrid-Sevilla para conectar la capital de España con la ciudad hispalense con motivo de la Exposición Universal.

Uno de los cambios más importantes es la liberalización que se produjo en 2021 lo que permitió a varias empresas como Iryo y Ouigo entrar en la guerra de los trenes con sus propios precios y horarios.