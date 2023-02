El cómico Juan Dávila saca al pequeño Nicolás al escenario y se produce una escena loca

El cómico Juan Dávila se ha labrado un nombre en TikTok e Instagram gracias a sus vídeos interactuando con el público.

Dávila suele comentar, reaccionar y vacilar a los espectadores que acuden a sus espectáculos. Esos vídeos cortos con los comentarios y las risas del público son una receta perfecta para la viralidad y su cuenta acumula 39 millones de 'me gusta' en TikTok y casi un millón de seguidores.

El último de sus vídeos en triunfar ha sido uno junto al pequeño Nicolás, que ha acudido a su show pagando la entrada. "No me has escrito. Es lo único que ha pagado en su puta, este show. Lo ha pagado. Este show lo ha pagado", le dice el cómico a Nicolás, que está sentando en una silla en el escenario.

"¿Me has traído un regalo?", le pregunta el cómico. A lo que el joven responde que "se está haciendo". "Como tu entrada en la cárcel", remata el humorista, desatando las risas de todo el público presente en la sala.