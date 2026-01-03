Con dos frases, Juan Diego Botto firma uno de los mensajes más sonados del día

El actor Juan Diego Botto, siete veces nominado a los Premios Goya, ha lanzado uno de los mensajes más sonados del día después de que el ejército de EEUU haya capturado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

"Si creemos en un mundo basado en reglas debemos creer que éstas son iguales para todos. Si simplemente creemos en la lay del más fuerte no debemos sorprendernos cuando nos toque a nosotros ser las víctimas del más fuerte", ha subrayado el actor.

Es un mensaje que va en la línea de lo apuntado, por ejemplo, por Joan Baldoví, portavoz de Compromís en las Cortes Valencianas, quien ha asegurado que quienes creen "en un mundo con normas" deben condenar "esta agresión de Trump que es una violación flagrante del derecho internacional".

"Cualquier ficción acaba aquí"

"Y exigimos que se respete la vida, la soberanía, los derechos y libertades del pueblo de Venezuela", ha rematado Baldoví.

Otro actor que se ha posicionado en contra del ataque de Estados Unidos a Venezuela ha sido Carlos Bardem, que ha tirado de ironía para señalar que "el premio de la paz de la FIFA" [en referencia al galardón que la FIFA otorgó en noviembre a Trump], jaleado por la Premio Nobel de la Paz [en alusión a María a María Corina Machado, última ganadora del galardón], bombardea, secuestra y prepara el saqueo de otro país".

"Cualquier ficción de derecho internacional acaba aquí. Vuelve el Imperialismo del XIX. Lo que sigue está en los libros de historia", ha avisado Bardem.

Ese mensaje está en la línea de lo que ha apuntado Eduardo Saldaña, codirector de El Orden Mundial en el S.XXI y Graduado en Relaciones Internacionales, que ha insistido en que "estamos más cerca del S.XIX que del XXI. Un mundo de esferas".

Claves de lo que está pasando

En opinión de Saldaña hay varios puntos clave en el asunto: