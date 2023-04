Cristina Pardo cuenta el apuro que pasó en un supermercado este verano: "Se lo intenté explicar"

En Más Vale Tarde, el programa de Iñaki López y Cristina Pardo en las tardes de laSexta han hablado de robos en supermercados y antes de entrar en materia los dos presentadores han hablado —como dice la canción de Los Ganglios— de vivencias propias.

La primera ha sido Cristina Pardo que ha contado lo que le pasó "hace no mucho", concretamente este verano: "Iba con un bolso y con la bolsa para meter los productos. Al ir por las baldas, uno de los productos en vez de meterlo en la bolsa, sin querer lo metí en el bolso".

Ha añadido que cuando se iba a ir a la caja para pagar se dio cuenta y sacó el producto de su bolso y lo pasó a la bolsa donde estaba la compra: "Apareció ahí una chica y me dijo 'perdone es que le he visto hacer algún movimiento raro y tal'. Entonces se lo intenté explicar y dije no, no, es que me había equivocado de bolsa pero es que apareció de la nada".

Después, Iñaki López ha contado que alguna vez su hijo le ha llenado los bolsillos de chucherías y se ha dado cuenta al salir de la tienda: "Luego he entrado a declararlos".

A modo de anécdota, Pardo ha añadido que ella de pequeña se comía los quesitos antes de llegar a la caja. "Al final tenemos un historial delictivo más largo que Bárcenas", ha apostillado entre risas López.