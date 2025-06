Critican a Sarah Santaolalla por este discurso y ella responde así: dos puntos que no dejan de resonar

La analista política Sarah Santaolalla ha respondido a las críticas que estaba recibiendo en las últimas horas en su perfil de X, la antigua Twitter, después de una intervención en el programa Mañaneros 360 de TVE.

En respuesta a la portavoz adjunta de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Carla Toscano, que había afirmado que el "lobby LGTBI quiere propagar la homosexualidad y la transexualidad en adultos y en niños", Santaolalla fue tajante.

"No desprecio el discurso de esta señora, sí a ella y a su partido y a esta panda de homófobos y machistas, que lo son, y por eso me gustaría dirigirme no al colectivo LGTBI, que también, si no a los niños", comenzó diciendo.

"Estamos en una época de verano en el que hay muchos niños en sus casas porque han dejado el colegio, niños, niñas y niñes que nos estén viendo, que están empezando a tener sentimientos a flor de piel, intentando gustarse y gustar, descubriéndose y descubriendo, todo mi apoyo", prosiguió.

Finalmente, terminó su discurso con mucha contundencia: "No dejéis amedrentraros porque esta panda que siempre va a por los más débiles, sed felices, haced lo que queráis y follad con quien queráis".

A Santaolalla la criticaron por referirse a los niños hasta tal punto que ha tenido que responder con un tuit haciendo dos matizaciones: "Viendo el revuelo que habéis creado unos cuantos idiotas enfermos alrededor de este vídeo me gustaría decir un par de cosas".

"Hablo de adolescentes que están a punto de entrar a la universidad, a una FP, que acaban de realizar la selectividad y están empezando a encontrarse en una adolescencia y juventud compleja. No hablo de niños de 3 años como algunos enfermos habéis publicado. Y dos, no permito lecciones de los que habéis protegido casos de pederastia en la iglesia, de los que calláis mientras sexualizan a niñas menores y de los que tapáis las agresiones sexuales protegiendo a vuestros ídolos", ha sentenciando, apostillando un "algunos de vosotros condenados judicialmente por delitos de abusos".