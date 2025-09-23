Una española que vive en Nueva York cuenta qué es lo que más le gusta: para muchos una pesadilla
Para gustos, los colores.
Vivir en otro país no es siempre una decisión fácil, pero aunque de primeras puede que cueste adaptarse a algunas cosas, también hay algunas costumbres distintas que pueden llegar a conquistarte.
Este ha sido el caso de la diseñadora de moda Gala González (@gala.gonzalez), una chica española que vive entre Nueva York y Londres, quien ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok contando qué es lo que más le gusta de vivir en la Gran Manzana.
"Por ejemplo, a mí me gusta que todo el mundo va por la calle y te grita. Te dice I love your dress o Move!, o sea, te dicen cualquier cosa, te gritan", ha comentado la española.
"Pero a mí ese momento de grito, de ruido, de bocinas, de repente la policía, una ambulancia... me flipa", ha confesado la usuaria, asegurando que esta es una de sus cosas preferidas de vivir en la gran ciudad.
"O sea, a mí ese estrés, ese caos, me fascina. ¡Lo necesito! Lo echo de menos", ha añadido González, revelando uno de sus placeres que, curiosamente, para muchos sería toda una pesadilla.
"¿Y tú?", le ha preguntado a una de sus amigas, quien ha respondido que su característica favorita de la ciudad es algo totalmnete distinto: "La gente baila mazo en Nueva York, ¿te das cuenta? En la calle".
"Sí", ha respodido González entre risas, quien también se ha percatado de esta situación que, por lo visto, es más frecuente de lo que cabría imaginar. "Se lo pasa bien la gente", ha añadido la usuaria, a lo que la amiga ha respondido rápidamente: "Sí, están como una maraca".
"Yo eso también lo tengo cuando me voy al pueblo"; "Idealizando el caos porque yo pasado mañana me voy de aquí"; "Literalmente lo que diría si estuviese secuestrada"; "Idealizando la vendida de moto cinematográfica de los yankis", han comentado algunos usuarios.