Charizard, lingotes de oro y criptomonedas: la triple vía de blanqueo del narco de Loja, con cartas de Pokémon valoradas en 43.500 euros

El valor de un Velázquez, un Goya o un Van Goh puede asemejarse en la actualidad con los de una carta de Pokémon. La mayor red de tráfico de cocaína de Granada es consciente de esto. Según informa el diario Ideal, en el marco de la última operación contra el narcotráfico en Loja, la Guardia Civil efectuó más de 29 registros y en la casa de uno de los miembros de la banda, ubicada en la localidad de Lucena, encontraron e intervinieron 173 artículos, 91 cartas graduadas y 80 productos sellados de la franquicia.

Tal y como ha podido contrastar el diario regional, su valor en el mercado en la actualidad alcanza los 43.500 euros. Las cartas de Pokémon han pasado de ser un popular juego de niños a un activo de lujo.

De este modo, su propietario no compraba los sobres por azar; sabía exactamente qué cartas o productos guardar sin abrir para maximizar el retorno de inversión. Algunas de estas cartas se imprimieron en tiradas limitadas y las menos habituales tienen un alto valor en el comercio de segunda mano.

En torno a estos populares productos, el medio asegura que existe una vorágine de empresas que certifican el estado de las cartas, subastas internacionales y plataformas especializadas que permiten seguir la evolución de la cotización y facilitan la compraventa. Algunas de ellas han llegado a lo más alto y han sido de gran atractivo en casas de subastas como Heritage Auctions, Goldin o Sotheby's.

Además, las cartas se venden rápidamente y fácilmente por su alta demanda en Estados Unidos, Japón o Europa. Una carta del Pokémon Charizard puede alcanzar los 10.000 euros. En los noventa, los niños no guardaban las cartas en fundas; las metían en los bolsillos o se las jugaban en el suelo. Este artículo concreto sobrevive sin un solo rasguño. Otra de las cartas de mayor valor, Gengar VMAX Alt Art Fusion Strike muestra a un Pokémon tragándose todo a su paso. Es una de las favoritas de los coleccionistas por su estilo artístico oscuro y puede superar los 2.000 euros

Otro tesoro: lingotes de oro

Más allá de los Pokémon, los narcotraficantes también se han empezado a especializar en el mercado de las criptomonedas y los lingotes de oro. En uno de los cajones, los agentes encargados del caso encontraron documentación financiera digital así como transacciones. Según el medio de comunicación, el narcotráfico genera ingentes cantidades de dinero en efectivo que es difícil introducir en el sistema bancario sin levantar sospechas.

De esta forma, se compran las cartas en efectivo a coleccionistas privados y se venden meses después a través de una casa de subastas o una plataforma, así el dinero recibido entra en la cuenta bancaria como ganancias por la venta de un artículo de colección. Así, los ingresos son legales y rastreables.

Todos estos productos de alto valor formaron parte de la como "gran familia de la Coca de Granada". Después de cinco meses de vigilancia policial y escuchas, la Guardia Civil desmanteló en marzo una intrincada red y detuvo a 19 de sus integrantes, en una macroopración bautizada como Nazarí 91 Ali-Atar.

En la operación, se incautaron 19 kilogramos de cocaína, siete kilogramos de hachís, 500 gramos de metanfetaminas, 727 plantas de marihuana en diferentes estados de floración, dos kilogramos de picadura de marihuana envasada, alrededor de cuatro kilogramos de sustancia de corte para su mezcla con cocaína y 118 cápsulas de anabolizantes en la oleada de registros.