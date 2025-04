Cuenta lo que ha hecho una amiga suya y hace una reflexión que está siendo muy comentada: muchos aplauden

Las redes sociales sirven para reflexionar, ver situaciones que se viven en el día a día y pararse a pensar los motivos por los que mucha gente hace una actividad y no otra como, por ejemplo, viajar al extranjero.

Ha sido la usuaria de X, la red social anteriormente conocida como Twitter, la que ha puesto el foco en esta situación al contar lo que ha hecho una amiga suya. Su publicación está dando que hablar en la red social.

"Una amiga me dijo que se va a Roma y vuelve en 24h porque los vuelos le salen 30€ ida y vuelta, que es lo que me costaría a mí el bus Santander-Oviedo si no tuviera bono", ha comenzado diciendo la tuitera.

Además, ha añadido la siguiente pregunta autorespondiéndose a continuación de forma tajante: "Luego que por qué no viajamos por España… me sale más barato ir a Helsinki que a Segovia".

Su tuit se ha hecho viral y en cuestión de pocas horas ha superado las 130.000 reproducciones, los 14.000 me gusta y el millar de compartidos.

Además, ha respondido a un usuario que decía que había que cerrar Ryanair insistiendo en que también hay que terminar con "un bus a una ciudad castellana desde Santander cueste 60€ ida y vuelta y tarda 7h porque usen el bus entre comunidades como bus municipal".