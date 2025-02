Cuenta lo que le ha pasado al ir con su bebé a un Manolo Bakes y provoca cientos de reacciones

Acudir a un bar o a un restaurante con un bebé es una operación muchas veces estresante para los padres, que saben que el niño puede ponerse nervioso en cualquier momento y hacer pasar un rato de apuro a todos.

Pero, por fortuna, todavía hay gente en el mundo dispuesta a ayudar a que este tipo de situaciones sean un poco menos embarazosas. Buena muestra de ello la ha dado la usuaria de Threads raquel_mv33, que ha contado lo que le ocurrió en un local de la conocida cadena Manolo Bakes y ha provocado una multitud de aplausos.

"Hoy estaba con mi bebé de 3 meses en el Xanadú. Fui de valiente sola con ella y me senté en el Manolo Bakes a desayunar. Pedí mi desayuno y me dieron uno de esos aparatos que pitan cuando está listo y vas a buscarlo. Me senté y mi gordi quería teta así que la empecé a amamantar, pensando en mi café y bueno, que tenia que ir a por él pero despreocupada porque si se enfriaba no pasa nada, estoy acostumbrada y no me importa, lo primero es lo primero", empieza contando la mujer.

Las cosas se le empezaron a complicar pronto: "Pues cuál fue mi sorpresa que cuando empezó a pitar la mujer de dos mesas más a mi derecha que estaba con su marido y su bebé se levantó corriendo y me dijo que no me preocupara, que le diera de comer la teti y que ella lo traía".

"Me trajo la bandeja y me trajo servilletas, con una súper sonrisa me dijo que si necesitaba algo más. Que que bien y que alegría que amamantara a la bebé. Le agradecí y sonriendo le dije que millones de gracias que ya sabemos que amamantar tiene esas cosas", relata.

La usuaria no puede más que repetir: "Mujer desconocida gracias! Me hiciste el día y se me saltaron las lagrimas. Gracias por ser tan amable y por tu mirada de apoyo. Era Justo lo que necesitaba hoy".