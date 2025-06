Cuenta todo lo que le pasó el día de su graduación y nadie da crédito: "Cuando crees que no puede ir a peor, sigue"

La creadora de contenido @siiara_ ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok relatando todo lo malo que le pasó, paso por paso, el día de su graduación, y los usuarios no han podido dar crédito a tanta mala suerte.

"Mi graduación no pudo salir peor. Me quedé dormida. No me dio tiempo a arreglarme bien y llegué tarde. Tampoco dio tiempo a encoger el vestido y me arrastraba", ha comentado la tiktoker.

"Me hice el peinado en plena ceremonia. Mi padre estaba encargado de hacerme vídeos. Y mi novio de las fotos. Ya me tocaba. Era la última en la lista y no había sitio en el escenario. ¡Qué vergüenza!", ha relatado @siiara_.

"Al ponerme la banda, me metieron el pelo en todo el gloss, o sea, que pelo pegajoso y sin gloss. ¡Dios! Me pusieron la banda torcida, quedaba fatal. Y me dieron una banda de graduada en Turismo. Decían que no les quedaba del mío", ha censurado la influencer.

"Al darme la vuelta, una pedazo de luz del proyector, que solo iluminaba la cabeza. Al bajarme, me dice mi padre que no le había dado al botón de grabar, y las fotos de mi novio solo enfocaron la cabeza del de alante. Las he borrado", ha afirmado, indignada.

"En la foto grupal no salí por ponerme en un lado, y lo pasé fatal porque no me llevaba con nadie. Replicamos después la graduación para tener vídeo. No dio tiempo a hacer fotos porque teníamos reserva en un restaurante, pero era un buffet y luego se me puso la tripa enorme", ha apuntado la recién graduada.

"Así que el día siguiente me tuve que arreglar exactamente igual para hacerme fotos, ¡qué pereza!", ha concluido la creadora de contenido, quien no se podía creer su mala suerte, algo con lo que han coincidido todos los usuarios de la red social.