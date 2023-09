Cuenta qué es lo mejor que un irlandés le puede decir a una persona de España: a él le ha pasado

El usuario de TikTok @nachobarrueco_, un español que vive en Dublín, ha contado en un vídeo qué es, a su juicio, lo mejor que una persona irlandesa le puede decir a un español. Y ha celebrado que a él ya se lo han dicho.

"Te voy a decir cuál es el mejor cumplido que una persona irlandesa le puede decir a una persona española y a mí me lo han dicho hoy", empieza diciendo antes de matizar que no tiene que ver con que te digan: "Qué guapos son los españoles, qué playas tenéis en España, cómo se come en España, qué tiempazo tenéis en España, qué cultura".

"Nada de eso. Si una persona irlandesa te coge y te dice 'qué bien hablas inglés' ya puedes decir que te has pasado el juego", asevera.

"Y a mí me lo han dicho hoy. Te produce un nivel de serotonina que dices: ya está, que hago más aquí si una persona irlandesa me ha dicho que hablo bien inglés. Y a mí no es la primera vez que me lo dicen", celebra.

Y zanja: "Considero que tengo un nivel mediocre, pero vaya, estoy aprendiendo inglés, lo estoy aprendiendo. Ya está. No pasa nada".

Entre los comentarios que ha provocado el vídeo destaca el de una persona que señala: "El siguiente nivel es que te digan, lo hablas como si no hablaras español. Me lo han dicho 🥰 pero aprendí desde niña el inglés en mi país".

Otra persona apunta: "Yo cuando viví en Londres me dijeron que el nivel alto lo consigues cuando sueñas en inglés, a mi me paso al año".