Da envidia a media España con el cocido que ha pedido en un restaurante de Madrid: le ha costado 12 euros

El escritor y periodista Israel Merino, autor del libro Epifanía y colaborador en periódicos como Público o El Confidencial, ha logrado una gran repercusión al publicar en su perfil de X (antigua Twitter) una imagen del cocido que podido tomar en un restaurante del sur de Madrid.

Tal y como se puede ver en una imagen que ha compartido Merino, el joven se pidió junto a un acompañante en una terraza un cocido individual con su sopa, garbanzos y la carne junto a dos cervezas.

"En un lugar del sur de Madrid cuyo nombre no revelaré ni a punta de pistola, nos hemos comido al sol un cocido completo con pan, bebida y postre por 12 euros", ha escrito Merino.

Su publicación se ha hecho viral con más de 600.000 reproducciones, 6.000 me gusta y más de un centenar de compartidos. Además, ha dejado multitud de respuestas en las que muchos usuarios siguen defendiendo que se ofrezca en menús del día o de forma económico este plato tradicional.

Han llegado otras opciones

El mensaje de Merino ha provocado que se difundan en X otras opciones de otros restaurantes de la Comunidad de Madrid en el que ofrecen igualmente cocidos completos a precios asequibles.

"En un lugar del norte de Madrid, Alcobendas, miércoles de cocido en St Patricks, 12€ y está brutal", ha afirmado el tuitero Javi Tortugo, mostrando una imagen también de lo que le habían servido.

Abraham Rivera, especialista en cultura o gastronomía, ha afirmado lo siguiente: "El cocido, dentro del menú del día (casi siempre los miércoles), sigue existiendo. Y es más habitual de lo que parece. Ayer mismo, en Pacífico, en un bar de barrio, en El 73, se podía tomar a ese precio".

Otro usuario, Hipatia, ha contado que "en Tetuán que te caes para atrás, el mejor de la ciudad, sin discusión" y ha concretado que "La Pinta y la Viña, calle del Lino, miércoles de menú".