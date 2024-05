Da una sonada réplica a los que la critican por haber llevado puesto un pañal al concierto de Taylor Swift

La creadora de contenido @eirascheper ha respondido a las críticas recibidas después de desvelar que llevó puesto un pañal para adultos para acudir al concierto de la popular cantante Taylor Swift y, de esta forma, no perderse ninguna canción.

"No entiendo por qué la gente se ha indignado, muchos no entienden cómo funcionan los conciertos o nunca han ido a uno, sobre todo a uno de la magnitud de Taylor", ha expresado la usuaria al principio del vídeo, que ya ha acumulado 2,6 millones de visitas y 84.200 reproducciones.

El principal motivo, tal y como ha explicado ya en varias ocasiones, es que no es un concierto normal, sobre todo de duración, ya que dura tres horas y media más otros 40 del telonero, más el tiempo dedicado a colocarse en un buen sitio. "Fui al baño cuando actuaba el telonero y al volver la gente me miraba mal y no me quería dejar pasar, se piensan que te estás colando", ha expresado.

"Llevo años esperando a ver a Taylor Swift y no pienso perderme canciones por tener que ir a mear, es imposible estar tantas horas sin mear", ha añadido, destacando que todas estas decisiones han sido las que mejor ha tomado.

"Lo que hice fue básicamente ir aguantando, aguantando y aguantando todo lo que pude y, cuando quedaba como una hora y media para que acabara el concierto, hice pis un poquito y ya está, luego me lo quité y no pasa absolutamente nada", ha concluido, dejando clara que no puedes pillar ninguna infección.