Da un truco para tener en cuenta al examinarse del teórico del carnet de conducir: "Me sirvió"

El usuario de TikTok Nicolás Lozano (@nicolozsantos) ha publicado un vídeo dando algunos pequeños consejos para aprobar con mayor probabilidad el examen teórico del carnet de conducir, con base en su experiencia.

"Me he sacado todo a la primera, así que te voy a contar unos trucos que a mí me sirvieron, son para el teórico, se lo dije a una amiga mía y en una semana también aprobó a la primera", ha advertido al principio del vídeo, que ha acumulado dos millones de visualizaciones y más de 200.000 'me gusta'.

Lo primero que ha mencionado es que las opciones de "siempre" y "nunca" casi nunca suelen ser correctas. Además, también ha mencionado es que en las preguntas añaden fotografías "solo para despistar", por lo que ha recomendado que si la imagen no tiene nada que ver con la pregunta, olvidarse de ella.

"El libro no te lo leas, lo que hice yo me sirvió", ha avisado, revelando que lo que verdaderamente le funcionó fue hacer los test oficiales de la DGT de la aplicación de 'Todotest'. "Te organizas, haces la primera tanda de 90 test y fíjate en las preguntas que tienes mal, no las que tengas bien", ha afirmado.

Al terminar esos test, hay que elegir la opción de hacer un nuevo test de los errores cometidos. "De aquí a dos días del examen has tenido que hacer los 90 test tres veces, y además te puedes hacer para asegurar los test de examen y los test por temas el día antes del examen", ha expresado.

Para rematar, también ha considerado pertinente aconsejar tener en cuenta que para que aparezcan esas preguntas se necesita "mucha suerte".