Lo que ha hecho Dani Martín en homenaje a Robe justo antes de su concierto pone la piel de gallina

No hay duda de que Robe Iniesta es un estrecho referente del cantante madrileño Dani Martín. "¿Cuántas melodías nos faltaban por oír?", se preguntaba, claramente afectado, el cantante madrileño en sus redes sociales tras conocer la noticia. Este viernes, el inicio de su concierto no ha sido, como de costumbre, con uno de sus populares temas: ha sido con el eterno tema de Extremo duro, Si te vas. El extremeño falleció de forma inesperada el pasado miércoles, dejando huérfano al rock español.

Minutos antes del inicio del espectáculo en el Movistar Arena de Madrid, y ante 17.000 personas, se escucharon los primeros compases de una canción que para muchos es un himno vital. En aquel momento, todo el estadio se unió al son de unas estrofas que han quedado marcadas en la memoria colectiva: "Si te vas, me quedo en esta calle sin salida".

En las imágenes del momento, que han circulado como la pólvora en redes sociales, se ve al gran pabellón levantado en un emocionante momento. "Ha sido jodidamente bonito de vivir, sinceramente no sé cómo describir lo que he sentido cantándola a pleno pulmón. Muy orgulloso de haber podido vivir este momento", recuerda uno de los asistentes del concierto en la red social X (antes Twitter).

La muerte de Robe ha supuesto un shock para los más acérrimos fans de Robe Iniesta, y muchos internautas se han acercado a las redes emocionadas por el momento vivido. "Tiene sentido, el 99% de los fans de Extremoduro lo son también de Él canto del loco", opina un internauta. "Esto ocurre cuando una canción se vuelve una obra maestra", asegura otro. "Ha sido tan emotivo".

"Me has arrancado parte de mi vida"

Este homenaje público no ha sido el único que Dani Martín ha querido dedicarle a Robe. Horas después de conocer la triste noticia, el cantante madrileño publico una carta de despedida en sus redes sociales que sacó la lágrima de más de uno. "No me puedo creer esto, mi referencia absoluta en la adolescencia y juventud, mi Robe, nuestro Robe, ¿pero qué mierda es esta?", lamentaba en una publicación que ha llegado a más de 125.000 personas.

"Me has arrancado parte de mi vida hoy", asegura en su misiva, claramente afectado. "¿Quién se va a cagar en la hostia ahora? ¿Quién va a dar alaridos contra lo establecido? ¿Quién le va a dar una patada al invierno buscando el sol de primavera? ¿Dónde están mis amigos? Los que no están presos, los estarán buscando….". "Ahí arriba, en el paraíso de las melodías, estarás. Este fin de semana nos toca rendir homenaje a un ser humano único, mi voz favorita en castellano, mi Robe. Qué carisma y qué luz, única e irrepetible. Te amo rey de Extremadura".

Pero Martín no ha sido el único que quiso homenajear a su compañero y amigo. Más allá de la capital, en Pamplona, Fito & Fitipaldis tocó en directo Las nubes de tu pelo, una canción que el propio Fito escribió para Robe. Ambos, eran amigos, y coincidieron en el camino con proyectos conjuntos. El más popular, la canción Golfa, de Extremoduro, del álbum Para todos los públicos.

Semana negra para la música española. El mundo del rock está de luto. La muerte de Robe ha coincidido con la de su compañero Jorge Martínez, líder de ilegales y figura clave del punk-rock español. El cantante murió este martes a los 70 años debido al cáncer de páncreas que padecía y por el que tuvo que paralizar su última gira en septiembre.