Dani Mateo no se muerde la lengua y responde a los que le han criticado por este tuit

El humorista y presentador de El Intermedio Dani Mateo condenó este lunes las muertes de miles de personas en Gaza a manos de Israel con una publicación compartida en su cuenta de X (la antigua Twitter).

En ella, Mateo respondió a los que defienden la política del presidente israelí, Benjamín Netanyahu, argumentando que es por la defensa de Occidente y sus valores.

"¿Pero qué tiene que ver la defensa de los valores occidentales de libertad, igualdad, fraternidad, progreso, justicia y laicismo con condenar el asesinato de inocentes se produzca donde se produzca? ¿Nos hemos vuelto todos gilipollas o qué?", escribió el cómico.

Mateo, en otro tuit, contestó a algunos que criticaron su posición. Por ejemplo, compartió una respuesta que era la siguiente: "Tú eres más de ponerte un pañuelo palestino y de sonarte los mocos con la bandera de tu país, eres muy progre, feminista, animalista y proLGTBI, pero defiendes a los musulmanes, todo en orden".

En la otra reacción que mostró le habían preguntando que hablando de inocentes, cuántas veces se había preocupado por los secuestrados judíos.

"¿En serio? ¿Condenar la muerte de niños (en Palestina, en Ucrania o dónde sea) provoca estas reacciones? Pues este es el mundo de locos que estamos creando donde los de abajo se atizan para que los de arriba se forren. Dan ganas de llorar fuerte…", sentenció Mateo.