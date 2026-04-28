Dani Mateo recuerda cómo fue su llegada a Madrid: cuenta lo que le llamó la atención y describe así el ambiente

El cómico Dani Mateo, presentador de Zapeando y colaborador de El Intermedio, ha concedido una entrevista a la Cadena Ser Catalunya en la que ha hablado sobre cómo fue su salto a Madrid desde Barcelona.

"La Madrid que yo tenía en mente era el Madrid de Sabina, que lo sabe explicar de una manera que hace que te amores", ha comenzado diciendo, reconociendo que efectivamente cuando llegó a la capital se encontró con esa ciudad que él esperaba e imaginaba gracias al cantautor.

"Sí, yo cuando llegué vi que era un cronista espectacular de lo que era Madrid, sobre todo cuando se apagan las luces, brutal. Era ese Madrid descafeinado, porque eran los 2000, evidentemente, pero el Madrid de los 2000 tiene el espíritu de Madrid", ha descrito.

Mateo ha destacado que "el espíritu de la ciudad es muy curioso porque la gente vive fuera en la calle". "Es una forma de sentirse en familia porque en Madrid hay más gente de fuera que de Madrid y evidentemente estás solo, llegas muy joven y no sabes qué hacer", ha contado el humorista.

Por ello, ha afirmado que "la familia es la que encuentras por los bares, en las discotecas, en las terrazas, en la calle y con los compañeros de trabajo".

Su anécdota personal

De hecho, Mateo ha recordado que a él al principio le miraban "muy raro", algo que ha confesado que notaba, aunque pensaba que era por ser catalán. "No era por eso, igual un poco también, pero un día se lo pregunté a Miguel, que era un compañero andaluz, que por qué le miraban raro y no le hablaban", ha narrado.

Entonces, Miguel le contestó que "normal, porque te vas siempre", en referencia a que cuando acababa de trabajar se iba a casa. "Le dije que sí, que claro que cuando acababa de trabajar me iba a casa", ha señalado el humorista.

Su compañero le insistió en que no se quedaba "ni a tomar una", así que a partir de ahí empezó a ir a la cervecería que había debajo de sus oficinas y ya cambió todo. "Entonces ya me quisieron más", ha concluido.