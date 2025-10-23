Daniel Guzmán corta dos orejas y el rabo al explicar quiénes son los verdaderos subvencionados de España

"Las corridas de toros están acabadas. Están obsoletas. Sólo existe porque el PP lo declaró bien de interés cultural y sólo se mantiene por las subvenciones". Así de claro ha sido el actor y director de cine Daniel Guzmán, conocido por su exitoso papel de Roberto en Aquí no hay quien viva, la también famosa serie que emitió Antena 3 entre el 2003 y el 2006.

Guzmán, ganador de dos premios Goya, los más importantes del cine español, por Mejor cortometraje de ficción y Mejor director novel, acaba de estrenar La deuda, su tercera película.

En su ronda de entrevistas promocionales ha tocado todos los palos y ha sido en el podcast de Animales Humanos, de Ibai Vegan, donde ha ido a por los toros y la tauromaquia.

En España, un 78% de la población dice no ser taurina, pero menos de la mitad, el 48%, estaría a favor de que se derogase la protección cultural a los toros, según una encuesta de Sigma Dos para El Mundo de abril de 2025.

Los partidos políticos que atraen los mayores porcentajes de taurinos son Vox (37,6%) y el PP (31,3%). Además, entre sus electores hay muchos no taurinos: 60,1% en Vox y 64,9% en el PP.

En la izquierda, un 92,1% de los votantes de Sumar está en contra de las corridas de toros. Entre los votantes del PSOE, los no taurinos representan el 87,6% frente a los taurinos, que son el 10,2%.

"¿Subvencionados nosotros? Subvencionados los toros"

Daniel Guzmán tiene claro que si hay un sector que está subvencionado es el de los toros: "Las plazas de toros están vacías. Y el maltrato... que inventen otra cosa. Que saquen un toro de plástico, colega. Te lo digo yo, que he corrido capeas".

"Llegó un momento que tuve sentido común y dije, ¿para yo disfrutar tiene que estresarse y sufrir una vaquilla? La tenéis que torturar y ponerle banderillas y desangrarla y meterle la espada y desangrarle los pulmones. Que tienen sentimientos, que tienen sistema nervioso. Eso es una barbaridad", ha afirmado el director.

Ha defendido, además, que "esos sí que tienen chiringuitos": "¿Para que queden cuatro chiringuitos lo vas a declarar bien de interés cultural? Yo lo pago con mis impuestos. A mí me quitan el 50%. y estoy orgulloso de que le lo quiten. Para que haya sanidad y educación pública, para que no haya concertada y sanidad privada".

"Ahora me va a machacar toda la fachosfera y los protaurinos...", ha vaticinado.