Daniel Guzmán corta dos orejas y el rabo al explicar quiénes son los verdaderos subvencionados de España
"Esos sí que tienen chiringuitos".
"Las corridas de toros están acabadas. Están obsoletas. Sólo existe porque el PP lo declaró bien de interés cultural y sólo se mantiene por las subvenciones". Así de claro ha sido el actor y director de cine Daniel Guzmán, conocido por su exitoso papel de Roberto en Aquí no hay quien viva, la también famosa serie que emitió Antena 3 entre el 2003 y el 2006.
Guzmán, ganador de dos premios Goya, los más importantes del cine español, por Mejor cortometraje de ficción y Mejor director novel, acaba de estrenar La deuda, su tercera película.
En su ronda de entrevistas promocionales ha tocado todos los palos y ha sido en el podcast de Animales Humanos, de Ibai Vegan, donde ha ido a por los toros y la tauromaquia.
En España, un 78% de la población dice no ser taurina, pero menos de la mitad, el 48%, estaría a favor de que se derogase la protección cultural a los toros, según una encuesta de Sigma Dos para El Mundo de abril de 2025.
Los partidos políticos que atraen los mayores porcentajes de taurinos son Vox (37,6%) y el PP (31,3%). Además, entre sus electores hay muchos no taurinos: 60,1% en Vox y 64,9% en el PP.
En la izquierda, un 92,1% de los votantes de Sumar está en contra de las corridas de toros. Entre los votantes del PSOE, los no taurinos representan el 87,6% frente a los taurinos, que son el 10,2%.
"¿Subvencionados nosotros? Subvencionados los toros"
Daniel Guzmán tiene claro que si hay un sector que está subvencionado es el de los toros: "Las plazas de toros están vacías. Y el maltrato... que inventen otra cosa. Que saquen un toro de plástico, colega. Te lo digo yo, que he corrido capeas".
"Llegó un momento que tuve sentido común y dije, ¿para yo disfrutar tiene que estresarse y sufrir una vaquilla? La tenéis que torturar y ponerle banderillas y desangrarla y meterle la espada y desangrarle los pulmones. Que tienen sentimientos, que tienen sistema nervioso. Eso es una barbaridad", ha afirmado el director.
Ha defendido, además, que "esos sí que tienen chiringuitos": "¿Para que queden cuatro chiringuitos lo vas a declarar bien de interés cultural? Yo lo pago con mis impuestos. A mí me quitan el 50%. y estoy orgulloso de que le lo quiten. Para que haya sanidad y educación pública, para que no haya concertada y sanidad privada".
"Ahora me va a machacar toda la fachosfera y los protaurinos...", ha vaticinado.