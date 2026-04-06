Daniel Guzmán ve esta foto de Juan Carlos I del Domingo de Resurrección y sentencia: "Joder, España…" 

La vuelta a España —sin bicicleta— del rey Juan Carlos I en pleno Domingo de Resurrección ha dado mucho que hablar en todos los ámbitos, no sólo periodísticos, de España.

El emérito, que reside en Abu Dabi desde 2020, se ha dejado ver por Sevilla, concretamente en la plaza de toros de La Maestranza, donde ha esta presente en el regreso a los ruedos de Morante de la Puebla.

En las imágenes que han trascendido a la prensa se puede ver que Juan Carlos I ha estado acompañado en todo momento por su hija la infanta Elena y por dos de sus nietos, Victoria Federica y Felipe Juan Froilán, este último pasa largas temporadas con él en Emiratos.

El padre de Felipe VI, que fue muy aplaudido en Sevilla, llegó a la plaza de toros antes de que empezase la corrida donde, además de Morante de la Puebla, estaban Roca Rey y David de Miranda.

Daniel Guzmán, sorprendido

Fue al terminar la corrida cuando tuvo lugar una de las imágenes más sonadas, por lo llamativas, de la visita del rey a España, tanto es así que el actor y director de cine Daniel Guzmán no ha podido evitar comentarla.

En la foto se puede ver al rey junto a su hija Elena a un lado y Morante de la Puebla al otro. El resto de la imagen la completan Roca Rey, David de Miranda y las cuadrillas completas de cada uno de ellos.

Ha sido precisamente Lances de Futuro, la nueva empresa al frente de la Maestranza, quien ha compartido una serie de imágenes en la que se ve al padre de Felipe VI formando una especie de semicírculo con los toreros y sus cuadrillas.

La imagen, con un fuerte componente visual y, para muchos, con vestigios de otros tiempos, ha llegado hasta Daniel Guzmán, que ha escrito: "Joder, España...".