David Cantero tiene algo que decirle a los que afirman que con Franco se vivía mejor

El periodista, escritor y flamante fichaje de RNE, David Cantero, ha concedido una entrevista al periódico Magas, de El Español, en la que ha hablado entre otras cosas de su madre y ha hablado sin tapujos sobre el franquismo.

Preguntado por lo que comprendió sobre su madre mientras crecía y si hablaba con ella abiertamente de toda su historia, Cantero ha afirmado que su infancia fue "bastante particular" y ha recordado que "los primeros años de su vida los pasó viviendo con ella en un pequeño hotel en la estación de un pueblo de Ávila.

Además, ha contado que en su casa se hablaba con absoluta libertad de todo: "Mi madre era una mujer libertaria, revolucionaria, muy de izquierdas. Como te decía, una mujer muy avanzada a su tiempo, feminista cuando nadie sabía bien siquiera el significado de esa palabra, ese concepto tan pervertido y manoseado hoy en día".

Cantero también ha sido preguntado por cómo era esa España y cómo ha evolucionado hasta ahora. "Era una España gris y con muy pocos matices, hasta la escala de grises era reducida. Era un país atrasado y privado de libertad por un régimen absolutista y dictatorial, por la cruel dictadura de unos tipos muy cortos de miras, muy cínicos y muy 'catetos'", ha sentenciado.

El periodista ha añadido que "por fortuna, todo cambió" y ha sido tajante sobre los que defienden el franquismo hoy en día, especialmente los más jóvenes.

"No puedo comprender que haya nostálgicos de aquellos tiempos tristes y oscuros, sobre todo gente tan joven. No tienen ni puñetera idea de lo que es la vida privada de libertades en una dictadura. Con Franco no se vivía mejor, no", ha rematado.