Debate nacional: Si los ingleses tienen 'Wonderwall' de Oasis para animar a su selección, ¿qué cantamos los españoles?

Un aficionado celebra el gol de Kane en el mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026 está dejando escenas para la historia. Quizá fuera de jugadas y goles, uno de los vídeos más virales de la competición tuvo lugar tras el pitido final del Inglaterra-Croacia.

El encuentro acabó con una holgada victoria por 4-2 de los ingleses con goles de Harry Kane, de Jude Bellingham y de Marcus Rashford. Pero lo mejor ocurrió después cuando la afición desplazada al estadio coreó al unísono Wonderwall, el himno de Oasis.

Este tema de 1995 de los hermanos Gallagher es, probablemente, una de las canciones más famosas de la historia. Si ya de por sí impacta, escucharla a viva voz en un estadio emocionó hasta a los propios jugadores de la selección inglesa, que casi no pudieron contener la emoción.

Los vídeos con la gente cantando y los jugadores emocionados han corrido como la pólvora en redes sociales, que se han llenado de mensajes de admiración y de envidia por ver a los ingleses entonar esta mítica canción.

Ahora, el debate ha llegado a España y muchos se han preguntado qué canción podría representar a España y unir a todos los españoles igual que el Wonderwall de Oasis hace con los ingleses.

Uno de los mensajes más virales sobre esto lo ha dejado el usuario Víctor Abad, que ha escrito: "Veo mucho debate sobre qué canciones podríamos cantar los españoles en momentos así. Mucho meme, que no tenemos ninguna ni gusto como los ingleses, etc. La respuesta es Un beso y una flor. De nada. Si fuese de un americano os la sabríais todos. Respeten a los grandes de aquí".

En los comentarios, muchos dicen que podría ser Libre de Nino Bravo, Mi gran noche de Raphael, Como una ola de Rocío Jurado, Rosas de La oreja de Van Gogh o alguna de Julio Iglesias.

Como no nos decidimos te dejamos a ti que elijas, ¿qué canción crees que podría representar a España?