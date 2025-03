Deja su coche dos meses en un parking de Barcelona y la sorpresa que se lleva al sacarlo es de infarto

La creadora de contenido Raquel Bred (@raquelbred) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok enseñando lo que ha tenido que pagar para sacar el parking de un centro comercial de Barcelona después de dejarlo ahí aparcado dos meses.

"He venido a sacar el coche y esto es lo que me han cobrado", ha comenzado diciendo la tiktoker en el vídeo, el cual ha superado ya las 655.000 visualizaciones y los 10.000 me gustas en menos de 24 horas.

En concreto, la usuaria ha explicado que ha dejado el coche aparcado en el aparcamiento del conocido centro comercial La Maquinista, ubicado en Barcelona, y su cara ha sido todo un cuadro al ver el precio final.

Y no es para menos, ya que los dos meses de aparcamiento le han salido por un precio total de 1.360 euros, una cantidad que ha dejado a la creadora de contenido totalmente desencajada.

"No me han dado ni la factura que pedí. O sea, ya sabéis dónde no venir a aparcar nunca. Dos meses de parking, 1.360 euros. Una vergüenza total. Ya lo he sacado. Aquí no voy a volver", ha concluido indignada Bred.

"¿Pero quién deja un coche dos meses en un parking por horas?"; "Con la app de La Maquinista te regalan una hora, espero haberte ayudado con el truco"; "Haberlo dejado ahí. Cuesta más el parking que el coche", han comentado algunos usuarios.

"A su favor digo que ese parking hasta hace poco era gratuito y los vecinos lo usaban como parking privado puesto que la zona Potosí es conflictiva", ha señalado también otro usuario.