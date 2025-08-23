Deja una mala reseña por darle de comer a una persona sin hogar y la respuesta del restaurante es toda una lección

Un restaurante de Palermo Hollywood, un barrio de Buenos Aires—Argentina— ha sido el centro de atención después de la reseña que le ha dejado una reseña negativa por darle de comer gratuitamente a una persona sin hogar y la respuesta del dueño ha sido toda una lección.

Con dos estrellas, el cliente afirmó que el lugar era uno de los mejores del barrio y que la comida era un 9 sobre 10 "porque a veces viene un poco salada". Para él, el servicio estaba bien y el ambiente era muy bueno.

Sin embargo, lo que ha visto negativo es el vecino sin hogar "que usa el baño del lugar y además pide lo que quiere y se lo dan obviamente sin pagar y diseminando gérmenes por todo el local. Una lástima porque el lugar es hermoso".

El propietario tardó muy poco en detectar la crítica y respondió de manera inmediata, defendiendo su decisión a capa y espada, arrasando en números en TikTok—2,5 millones de visualizaciones y casi 150.000 'me gusta'—.

"Hola Álex—nombre del cliente—, el linyera—como se le dice a una persona sin hogar en Argentina— se llama Marcos y es vecino desde hace mucho, incluso antes de que nosotros llegáramos al barrio", ha comenzado respondiendo el propietario del local.

"Hace un tiempo se quedó en situación de calle y hoy vive frente al restaurante, qué injusto sería no darle una mano y más aún con días tan fríos, ¿no? Pero entendemos que tus preocupaciones sea el nivel de sal en la comida, así que nosotros seguiremos preocupados por recibir a todos y tú por la sal en tu comida", ha rematado.

Las reacciones han llegado a más de 1.600, la mayoría defendiendo las palabras del propietario y pidiendo empatía a Álex: "Me encanta la gente que pone en su lugar a los clientes malos, porque es mejor perder uno que no suma".

"Se fue un mal cliente, pero les llegarán 10 buenos", ha respondido @Sandracga, que ha acumulado más de 5.000 'me gusta' en su reacción.