Despide a una camarera sin previo aviso, no le quiere dar el motivo y cuando al final se lo dice genera una indignación tremenda

El profesional y activista del sector hostelero Jesús Soriano, conocido en las redes sociales como Soy Camarero gracias a sus vídeos denunciando las injusticias del sector que revelan lo que pasa cada día detrás y delante de la barra, ha recibido una conversación de una camarera con su jefe. Este le ha despedido y el motivo que le ha dado, tras tener que insistir en una explicación, ha indignado a muchos.

Sin previo aviso, la camarera en cuestión recibió un mensaje vía WhatsApp de su jefe comunicándole el despido: "Buenas noches, escribo para comunicarte que no contaré contigo para el puesto de ayudante de camarera. Por consiguiente, hoy es tu último día de trabajo".

Y añadió: "Te estaré comunicando los próximos días para que pases a cobrar lo que te corresponde, sin más que decirte". A la empleada no le sorprendió del todo y se lo llegó a esperar, ya que apareció una mujer en el local a hacer preguntas porque le habían ofrecido un puesto de camarera. "Buenas noches, sí sabía que me ibas a despedir porque hoy se pasó una chica a preguntar que le habían ofrecido el puesto de camarera. Solo estaba esperando tu mensaje", respondió.

El motivo, indignante

Días después, en las que no hubo comunicación alguna sobre la cantidad del cobro que le percutía y de cuándo podía ir a recogerlo, la camarera le escribió de nuevo, ya sin nada que aguantarse: "Buen día, hoy supongo que se va a dignar a darme una fecha de cobro. ¿O de nuevo se va a hacer el desentendido?".

Por si fuera poco, acabaron hablando por teléfono durante cuatro minutos. Soriano ha revelado el contenido: "La compañera me ha contado que ella quería preguntarle el motivo del despido, a lo que el jefe, según ella, le ha dicho que no podía darle el motivo. Ella le preguntó si era porque había sido mala profesional, pero le dijo que no y que no podía revelarle el motivo".

"Si lo decía, le podía denunciar, porque no era legal, que no encajaba en la imagen de la cafetería, solo le dijo: yo no digo nada, pero mírate. Y le colgó", ha revelado. Obviamente indignada, le escribió de nuevo por WhatsApp: "Me parece de lo más ordinario dejar hablando a una persona sola, siendo un 'empresario'. El lunes nos vemos y si no, dame la dirección de tu asesor, que yo le enseño".