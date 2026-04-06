Dabiz Muñoz alucina con un restaurante de carretera por el que muchos españoles han pasado mil veces: "Merece pararse sí o sí"

Foto de archivo de Dabiz Muñoz, años antes de dar a conocer su nuevo turrón.

El chef Dabiz Muñoz, nombrado mejor cocinero del mundo tres veces en los premios The Best Chef Awards y tres estrellas Michelin con su restaurante DiverXO, ha compartido su estupefacción con un restaurante de carretera que ha conocido en uno de sus últimos viajes al norte.

Se trata del Restaurante Asador Tudanca, situado muy cerca de la autovía A-1 poco antes de llegar a la localidad burgalesa de Aranda de Duero cuando se viaja desde Madrid.

"Lo de este sitio es bastante loco... las torrijas y el lechazo son muy top!!! Merece pararse sí o sí", ha escrito el cocinero en sus stories de Instagram. Por lo que se deduce de sus siguientes publicaciones, Dabid Muñoz paró ahí cuando iba de camino al famoso Asador Etxebarri, que está situado en Axpe Marzana, Vizcaya.

Un fijo también de Revilla

El chef no es la primera cara conocida que alaba el Restaurante Asador Tudanca. Miguel Ángel Revilla, expresidente de Cantabria, ha señalado en varias ocasiones que para él es una parada obligatoria cuando viaja desde Santander a Madrid.

Por ejemplo, en junio de 2020, en plena pandemia, subió una foto en la que aparecía él mismo a las puertas del local señalando: "Camino de Madrid paro en Aranda de Duero, en el área de servicio Tudanca, nombre evocador de mi tierra, Cantabria. Un ejemplo de instalaciones con todas las medidas higiénicas para prevenir contagios, un 10".

En la carta del restaurante se pueden comprobar los precios. Por ejemplo, un cachopo de jamón ibérico y queso camembert vale 24 euros; unas chuletillas de cordero lechal, 30 euros; una ración de lechazo 34 euros y nueve croquetas, 16 euros.

Especialistas en 'cocina castellana'

En su página web, el local destaca sus puntos fuertes: "Más de 30 años de experiencia avalan a este asador, siendo un referente en su especialidad: 'la Cocina Castellana'.

"Destaca por su decoración castellana y por su ambiente cálido y acogedor. Dispone de una capacidad máxima de 120 comensales, más dos salas, una en el ático del restaurante y otra galería junto al restaurante, acondicionada para cualquier tipo de celebración", explica.