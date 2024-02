Desvela lo que hay detrás de ser pareja de una futbolista profesional: fundamental en su día a día

La periodista y Community Manager Carla Puig, pareja de la futbolista profesional Andrea Falcón, actualmente militando en el Benfica y antiguamente en Atlético de Madrid y Barcelona, ha hablado de lo que hay detrás de ser la pareja de alguien con esta profesión.

Ha demostrado, así como han refutado los usuarios, que es parte fundamental de su día a día, una gran ayuda. "Sin vosotros no sería lo que son", ha comentado una usuario.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Soy mujer de una futbolista profesional y claro que voy a todos sus partidos, y claro que tengo que esperar a que se meta en el hielo, se duche y hable en prensa en cada partido", ha expresado.

También que es la última a la que le ha dado un beso, dado a que los fanáticos le paran por la calle para hacerse una foto y darle un abrazo antes de llegar a donde está su apreja. "Mi casa está llena de máquinas de recuperación y claro que pongo cuatro veces la lavadora con la misma ropa", ha afirmado.

"Y claro que estoy harta de seguir su dieta", ha dicho con ironía y sin mala intencion, sino con todo el cariño. Ha concluido con que, por ser su pareja, "claro que me he tenido que mudar de país porque me he cambiado de equipo". Los usuarios se han mostrado encantados con el vídeo y han mandado el apoyo a ambas mujeres, destacando que las parejas son una parte importante de su vida y que sin ellas "no son lo que son hoy en dái".