Carlota Serra, farmacéutica: "Un colesterol total alto no siempre significa que tengas más riesgo"

Recibir una analítica con el colesterol por encima de los valores recomendados suele generar mucha preocupación. Sin embargo, ese dato por sí solo no siempre refleja el verdadero estado de la salud cardiovascular. Así lo explica la farmacéutica Carlota Serra Jorba en un vídeo publicado en su cuenta de TikTok, @conoceteysana_ donde relata el caso de una clienta que acudió a la farmacia preocupada por su colesterol.

Según cuenta la especialista, la mujer le pidió una medición porque meses antes una analítica había mostrado un colesterol total ligeramente elevado y quería comprobar cómo evolucionaban sus niveles.

El colesterol total no cuenta toda la historia

Tras realizar la prueba, el resultado confirmó que el colesterol total seguía por encima de lo habitual. Al ver la cifra, la clienta comenzó a alarmarse. "Se empezó a preocupar porque veía que el colesterol seguía elevado", explica Serra Jorba. Sin embargo, la farmacéutica le pidió tranquilidad y revisó otros parámetros que considera mucho más importantes para valorar el riesgo cardiovascular.

Placas de colesterol en las arterias.Conceptual image for atherosclerosis treatment. Getty Images/Science Photo Libra

"Lo que realmente hay que mirar son los niveles de Colesterol HDL y colesterol LDL", señala. El primero, conocido popularmente como "colesterol bueno", ayuda a retirar parte del colesterol de la sangre para llevarlo al hígado, mientras que el LDL, o "colesterol malo", es el que puede acumularse en las arterias cuando sus niveles son elevados.

Un HDL alto puede elevar el colesterol total

En este caso concreto, la clienta presentaba un colesterol HDL muy elevado, mientras que el colesterol LDL se encontraba dentro de los valores normales. Según explica Carlota, el colesterol total es la suma de distintos tipos de colesterol. Por eso, cuando el HDL es especialmente alto, también aumenta el colesterol total, aunque eso no implique necesariamente un mayor riesgo.

"Como el colesterol total tiene en cuenta estos dos valores, es normal que salga elevado si el HDL también lo está. Pero eso no quiere decir que sea algo malo", aclara. De hecho, en esta situación el resultado podía interpretarse como un dato favorable, ya que el colesterol HDL tiene un efecto protector sobre el sistema cardiovascular.

Ilustración de una arteria con colesterol. Getty Images/Science Photo Libra

La alimentación también influye, pero no es el único factor

Aunque el colesterol LDL estaba dentro de la normalidad, Serra Jorba observó que mostraba cierta tendencia al alza, por lo que aprovechó la consulta para ofrecer algunas recomendaciones relacionadas con la alimentación. No obstante, recordó que el colesterol no depende únicamente de la dieta.

"La alimentación influye, pero solo representa una parte del colesterol que tenemos en sangre", explica, en referencia a que factores como la genética o determinadas enfermedades también desempeñan un papel importante.

La relación entre el hígado graso y el colesterol

Durante la conversación, la farmacéutica preguntó a la mujer si padecía alguna alteración hepática. La clienta respondió que tenía hígado graso, una enfermedad frecuente que consiste en la acumulación de grasa en el hígado.

Según Serra Jorba, esta condición puede favorecer que aumenten los niveles de colesterol en sangre, por lo que también le ofreció pautas para mejorar la alimentación orientadas a reducir la grasa acumulada en el hígado. Además, le recomendó un suplemente específico como parte del abordaje nutricional.