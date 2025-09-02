Dice que le inspeccionó Hacienda por criticar al Gobierno y acaba reconociendo que la inspección fue de la Comunidad de Madrid
Ups...
En el programa En boca de todos tuvieron hace unos días a un joven que afirmaba, al igual que El Xokas, que recibió una inspección de Hacienda al poco tiempo después de hacer una crítica al Gobierno de España.
"¿Tú vinculas tus críticas al Gobierno de Pedro Sánchez a que la inspección de Hacienda vaya a por ti?", le ha preguntado Nacho Abad. "Tengo una casualidad, como El Xokas, ni afirmo ni desmiento. Tengo una casualidad. Rara. Que aparece ahí, pero...", ha dicho esta persona.
"Galindo, experto en fraude fiscal, María Jesús Montero cuando oye críticas a Pedro Sánchez manda inspecciones fiscales?", le ha repreguntado Nacho Abad al experto en cuestión.
"Si tuviera que mandar por cada crítica al Gobierno, Hacienda tendría que tener 20 millones de inspectores y técnicos de Hacienda", ha respondido el experto. "A lo mejor las hay", ha señalado Abad.
"No, yo te tengo que decir, que para eso me has traído, mi opinión. No hay una causa efecto por una crítica al Gobierno a que te inspecciones. Inclusive este señor que está conmigo en pantalla, las inspecciones que ha tenido ha sido de la Comunidad de Madrid por unas ayudas que tuvo, nada ha tenido que ver con Hacienda y con Seguridad Social. No mezclemos churras con merinas. Inspecciones tiene que haber", ha dicho el experto.
El presentador, que no sabía ya dónde meterse, le ha preguntado al aludido que quién le había inspeccionado si la Comunidad de Madrid o el Gobierno y, efectivamente, fue el Gobierno.
"Me ha inspeccionado la Comunidad de Madrid y la Seguridad Social, por las ayudas Covid del 2020", ha dicho el hombre. "¿Y qué tiene que ver Hacienda con todo esto?", le ha replicado el experto.
Después ha reculado y ha dicho que él no se ha metido con el Ayuso, que él tiene "sentido común" y que la cosa es criticar "al Gobierno que está en el sitio que sea". "Ya, pero no lo es mismo", le ha tenido que decir Nacho Abad.