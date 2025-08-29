El Xokas cuenta lo que le pasó al mes de criticar al Gobierno de España: "No sé si será casualidad"
Joaquín Domínguez, conocido en redes sociales como El Xokas, se ha convertido en uno de los streamers más críticos con el Gobierno de España, sobre todo a cuenta de los impuestos —para él desproporcionados— que tiene que abonar a la Hacienda pública.
Hace un tiempo, El Xokas contó que había ido a la sede de Hacienda en Madrid, ubicado en Guzmán el Bueno, para decirle al funcionario de turno que él no quería pagar más impuestos y que a ver si podían hacer algo.
Ahora, según el creador de contenido gallego, después de quejarse del Gobierno a cuenta de los casos de corrupción de José Luis Ábalos y de Santos Cerdán dentro de la llamada Trama Koldo, el Ejecutivo ha contraatacado con una inspección de Hacienda.
"Hice una queja muy muy fuerte al Gobierno hace tiempo. No sé si será casualidad o no pero al mes y medio de tenerla tuve mi primera gran inspección de Hacienda. Al mes y medio de criticar al Gobierno y subir un vídeo que tiene un millón de visitas tuve mi primera inspección de Hacienda. No había tenido ninguna aún", ha comentado.
Y ha proseguido: "La acabo de resolver favorablemente para mí. De hecho me van devolver dinero". Ha contado que él no fue sólo a Hacienda a quejarse: "Fui de manera amistosa, les dije 'oye, a ver qué pasa aquí'. A mí podéis revisarme los números cuando queráis yo soy un ciudadano honrado, no soy un ladrón".
"Yo soy un gilipollas. Lo que tendría que hacer es abrirme una empresa inmobiliaria y ponerme a comprar pisos. Soy el único gilipollas que no lo hace. Me sorprendió mucho. Mi primera inspección de Hacienda fue al mes y medio de hacer una queja gigantesca que se hizo súper viral del Gobierno", ha proseguido.
Y ha dejado una pregunta final: "¿Creéis que es coincidencia? Francamente creo que no lo es".