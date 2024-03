Dice qué es lo que hacen los jóvenes en Estados Unidos: en España, ahora, es casi inimaginable

La usuaria de TikTok @raquelannee ha publicado un vídeo explicando cómo es "la cultura de casarse joven en Estados Unidos", algo que ha cambiado mucho en España, aunque hace años era muy normal casarse a edades tempranas.

"Si estuviera en EEUU, seguramente estaría casada y a lo mejor hasta con dos hijos. Llegué a España con 22 años y ahora tengo 27.Si te digo la verdad, con 22 años estaba más pensando en casarme que ahora porque en Texas es muy típico casarte súper joven", ha empezado diciendo.

De hecho, una de sus "mejores amigas se casó con 22 años, otra con 23, otra con 24 y otra se casa ahora, con 27, y eso es como una locura", dando a entender que, para la mayoría de los estadounidenses es tarde, y más porque lleva "12 años con su novio, desde el instituto".

"Esto creo que tiene que ver con la religión, porque en el sur la gente es mucho más religiosa. Si llevas un año con tu pareja, tienes a partir de veinte años y no te has comprometido, la gente empieza a preguntar qué ocurre. Es una presión muy grande", ha asegurado.

Cuando acuda este mes de mayo a la boda de su amiga, "la pregunta va a ser que cuándo es la boda", porque ella lleva bastante tiempo con su novio y no están comprometidos. "Yo me quiero casar más o menos pronto, y la verdad es que llevo bastante rato con mi novio, pero aquí nadie me pregunta cuándo me voy a casar", ha reflexionado a continuación.

Para terminar, ha admitido que le "encanta que aquí en España se puede vivir tranquilamente sin tener que pensar" en el tiempo, ni en cuándo se va a casar, ni cuando va a tener hijos, ni cuando se va a comprar una cosa: "Relax".