Dice esta verdad silenciosa sobre las famosas toallas del Decathlon y se lleva todos los aplausos

El tuitero @Aquel_Coche ha publicado un tuit en su cuenta de la red social X comentando lo que para muchos es una gran verdad sobre las famosas toallas de microfibra de Decathlon.

Y la verdad es que raro es que alguien no haya ido a un camping, a una piscina o incluso a la playa y haya visto exactamente ese tipo de toallas a las que ha hecho referencia el tuitero.

Se trata de unas toallas especialmente características por lo poco que ocupan y pesan, incluso mojadas. Algo que las hace ideales para llevarlas en cualquier viaje, ya sea para irte de mochilero al otro lado del mundo o para meterla en la cesta de la playa. Pero parece que también tienen algún que otro contra.

"La verdad es que las toallas de microfibra del Decathlon son increíbles: ligerísimas, se doblan lo que quieras y no ocupan nada de espacio. Ya si secasen serían la rehostia", ha afirmado el usuario entre risas.

Una opinión que parece que es bastante generalizada, ya que se ha llevado todos los aplausos entre la comunidad tuitera, quienes han hecho que el tuit supere los 1,6 millones de visualizaciones y los 46.000 'me gustas'.

"Ahí estoy contigo, sí señor. Alguien tenía que decirlo"; "Estoy por hacer una plataforma de afectados. BASTA YA"; "¿Has probado a secarte con una bolsa del Mercadona? Seguro que seca mejor", han bromeado algunos usuarios.