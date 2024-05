Dicen que este es "el mejor parte de urgencias de la historia": un signo de los tiempos que vivimos

Es muy común que redes sociales como X, anteriormente Twitter, se llenen de mensajes de personas que se dedican al mundo de salud, principalmente farmacéuticos, enfermeros y médicos, quejándose del uso que en ocasiones le dan los ciudadanos a la sanidad.

Muchas de estas quejas suelen ser criticadas ya que el ciudadano de a pie no sabe si el síntoma que tiene puede ser grave o no. Ahora, Guillermo Martín, la persona detrás de Farmacia Enfurecida, ha compartido el que él mismo ha nombrado como "el mejor parte de urgencias de la historia". Y no es para menos.

El parte, fechado en noviembre de 2022, explica que la persona en cuestión ha acudido a urgencias porque el reloj inteligente suele marcarle una frecuencia cardíaca de entre 60 y 72 latidos por minuto y ahora le marca 0. "Lo ha reiniciado dos veces y sigue marcando 00", se puede leer. "Se encuentra bien y no presenta clínica. No disnea", prosigue el médico.

Finalmente, el diagnóstico es claro: "Funcionamiento incorrecto reloj inteligente". Y la frase final, demoledora: "Se aconseja valorar los síntomas antes de acudir al sistema sanitario. Se aconseja reparar reloj inteligente".