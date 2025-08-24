Diferencia el trato que recibe en España y Alemania: el contraste que saca es evidente

El creador digital venezolano @papaenalemania vive en Alemania actualmente y tras ir de viaje a España no ha podido evitar hacer una balanza del trato que ha recibido en ambos países, sacando un evidente contraste en ambos.

Antes de relatar su experiencia y todo lo que ha vivido, ha dejado muy claro que es única y exclusivamente una experiencia personal y que en ningún momento su intención ha sido atacar a ningún país o cultura, aunque ha recalcado que "los que vivimos en Alemania sabemos que es así".

Lo primero que ha mencionado es la actitud de los empleados en los supermercados, mientras en España los cajeros "respetan los productos, pasándolos con calma y simpatía", en Alemania "te tiran los productos, literalmente, no es que trate de que haya mucha gente para agilizar el proceso, es un irrespeto". Tanto es así que ha tenido que hacer varios "reclamos" a los supermercados

En su viaje por el país español ha estado específicamente en Málaga y todo lo vivido le ha encantado, sobre todo ha destacado la amabilidad de los vendedores "allí donde vayas". "Te dan sugerencias, opciones, precios y si no hay algo, te recomiendan otra tienda", ha destacado. Sin embargo, tal y como ha señalado, en Alemania "preguntas algo más de dos veces y ya te salen con malas palabras y caras, malos gestos".

"Y ojo, no estoy hablando mal de Alemania, no armen un escenario de discordia, sino que simplemente estoy diciendo mi percepción en cuanto al trato tanto de los supermercados como de los vendedores de un país a otro".

El vídeo, que ha recibido miles de visitas, también ha generado algunas reacciones, sobre todo de los malagueños: "Es la ciudad más acogedora del mundo".

"Gracias por hablar tan bien de los malagueños, así somos, hospitalarios y acogedores con todo el mundo. Hay excepciones, pero por regla general así somos, no en Málaga, sino en toda Andalucía", ha respondido la usuaria Nathacha.