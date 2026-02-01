Este minuto y medio de Julia Otero sobre lo que ha pasado con las pensiones en España se comparte sin cesar

La periodista Julia Otero, ganadora de cinco premios Ondas, en 1989, 19994, 2003, 2013 y 2018, medalla de Honor de Barcelona 2023 y Premio Nacional de Comunicación 2021, ha hablado con total sinceridad sobre lo que ha pasado con las pensiones en España esta semana.

"Hoy amanecemos con la propuesta de Amnistía de Delcy Rodríguez para todos los presos políticos de Venezuela, también con la resaca de una movilización histórica en Minneapolis en la que se presentó Bruce Springsteen", ha informado al inicio de su programa de este sábado.

Julia Otero ha seguido hablando de cómo están "las cosas en Estados Unidos", destacando que "Trump apunta ahora a los periodistas, dos han sido detenidos en las últimas horas, aunque uno ya ha salido", ha expuesto.

"Y aquí hay una frase muy célebre del presidente Jefferson que hay que recordar. Decía que prefería un país 'con periódicos, pero sin gobiernos que un país con Gobierno, pero sin periódico'", ha destacado.

Pero lo más llamativo lo ha dicho justo después, con una reflexión de minuto y medio que no deja de compartirse en redes sociales sobre el rechazo de PP, Vox y Junts al decreto del Gobierno que contemplaba revalorizar las pensiones con respecto al índice de precios al consumidor (IPC).

"Y por aquí hemos visto a las derechas dar una patada al Gobierno en el culo de los jubilados y, sobre todo, hemos vivido mucho temporal: agua, frío, nieve, viento, ríos desbordados, mar encabritado", ha criticado.

"De modo que hoy, igual mucha de la gente que nos escucha ha decidido quedarse en casa poniendo lavadoras –no, calla, que no se seca la ropa- o cocinando para toda la semana, o poniendo orden en los armarios o planchando esa pila de camisas y pantalones que tenéis sobre la tabla", ha señalado, con su tono habitual.

Lo que ha pasado en el Congreso

Por si hay alguien que no se ha enterado, el Gobierno llevó al Congreso un decreto-ley que había aprobado en Consejo de Ministros y recogía la subida de las pensiones para el año 2026 y las medidas prorrogadas del denominado escudo social.

Algo que ha terminado siendo rechazado en la Cámara Baja, con 171 votos a favor y 178 en contra. Aunque contemplaba bastante más cosas que las pensiones y la prórroga del escudo social.

Subida de las pensiones

Suspensión de desahucios y lanzamientos para familias vulnerables sin alternativa habitacional.

Garantía de suministro de energía eléctrica, gas natural y agua para consumidores vulnerables

Prórroga de los descuentos vigentes en el bono social eléctrico: 42,5% para consumidores vulnerables y del 57,5% para vulnerables severos

Prórroga de las entregas a cuenta para comunidades autónomas

Supresión de la obligación de presentar declaración del IRPF para beneficiarios de la prestación por desempleo

Prórroga para 2026 de los límites para la aplicación del método de estimación objetiva del IRPF de autónomos y a los regímenes simplificado y especial de la agricultura, ganadería, pesca e IVA

Prórroga de incentivos a particulares y empresas para la compra de vehículos eléctricos, instalación de puntos de recarga o acometer obras de eficiencia energética en viviendas y edificios

Exención del IRPF para indemnizaciones por daños personales en los incendios forestales de este verano

Prórroga de ayudas destinadas a la reconstrucción de los municipios afectados por la DANA

Prórroga de las exenciones en IRPF e Impuesto sobre Sociedades para profesionales y empresas afectadas por la DANA

Prórroga de la autorización excepcional a la Comunidad Valenciana para acometer nuevas operaciones de endeudamiento.

Congelación de las cotizaciones sociales de los autónomos.

Cotización adicional para que bomberos forestales y agentes medioambientales puedan anticipar su jubilación.

Ampliación de la posibilidad de que los médicos de Atención Primaria, de familia y pediatras puedan compatibilizar pensión de jubilación y trabajo.

El Gobierno trabajará esta semana por volver a llevar el mismo decreto al Congreso y tratar de lograr los apoyos necesarios para que sean aprobados por la mayoría necesaria en la Cámara Baja.