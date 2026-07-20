La gorra que lleva Ferran Torres con referencia a Trump durante la celebración del Mundial ya es lo más comentado del día

Si el gélido saludo de Álex Baena a Pedro Sánchez ha sido muy comentado, la gorra de Ferran Torres, el héroe de la final del Mundial gracias a su gol ante la Argentina de Leo Messi (1-0), va a ser uno de los temas de los que más se hable durante la tarde de celebración de este lunes.

Durante la rúa en autobús de los jugadores de la selección española por las calles de Madrid, las cámaras de TVE han captado varios detalles y alguna que otra anécdota protagonizada por los futbolistas.

Una de ellas ha sido una pancarta lanzada por un aficionado, en cuya cara principal aparecía una imagen de gran tamaño de Keyne, el hermano pequeño de tan solo cuatro años de Lamine Yamal y que tantos momentazos nos ha dejado durante el Mundial 2026.

Después, el propio Lamine y Fabián Ruiz han señalado lo que ponía justo detrás de aquella pancarta: "La Velada VII. Gavi contra Paredes". Hacía referencia a la pelea en la que Leandro Paredes manchó el final del partido al agredir a Gavi, empujándolo y tirándolo al suelo.

La gorra de Ferran Torres... con Trump de referencia

Ahora, otro detalle ha empezado a comentarse en la red social X, multiplicándose los comentarios. Ferran Torres llevaba una gorra roja en la que podía leerse: "Make Spain Great Again". La frase hace referencia al famoso MAGA (Make America Great Again) de Donald Trump, presidente de los EEUU.

El mandatario estadounidense también fue protagonista de la final al presenciarla junto a Gianni Infantino y Pedro Sánchez, entre otras autoridades, como el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, y el presidente de la federación argentina.

"El MAGA en versión spanish... Cada uno se pone su parafernalia", rezaba uno de los comentaristas de TVE. Gonzalo Miró lo comparaba con lo que hizo Rodri con Trump cuando le entregó la copa del Mundial, esperando a que se quitara del medio para poder levantar el trofeo.