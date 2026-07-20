Cientos de reacciones por lo que pasa con Álex Baena cuando va a saludar a Pedro Sánchez: "Se marca un Carvajal"

La selección española está de celebración tras conquistar su segundo título de la Copa del Mundo en 16 años, después de vencer a Argentina por 1-0 gracias a un gol de Ferran Torres en el minuto 106 de partido, en una final que quedará para la posteridad del país, a pesar del accidentado final en el que varios jugadores argentinos agredieron a futbolistas de La Roja.

Este lunes 20 de julio es el día de la celebración y la selección ha regresado a España tras un mes de aventura entre Estados Unidos, Canadá y México. El itinerario, que ha comenzado con algo de retraso, ha continuado en La Zarzuela con la recepción de la familia real al completo: Felipe VI, Letizia, Leonor y Sofía.

Tras el discurso del rey y la entrega a los monarcas de la camiseta de la selección con las dos estrellas, llegaba el turno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que también recibía a los campeones del mundo en el Palacio de la Moncloa.

El frío saludo de Álex Baena a Sánchez

Difícil es olvidar lo que pasó en la recepción de Sánchez cuando La Roja ganó la Eurocopa de 2024. Era uno de los momentos más esperados de aquel día y el saludo con Dani Carvajal dejó una imagen que todavía no se ha olvidado. El entonces lateral derecho de la selección española ni miró a Sánchez a la cara, a pesar del buen tono institucional del encuentro.

Fue un saludo, como muchos describieron, "gélido", pues entonces algunos relacionaron a Carvajal con una tendencia política distinta a la del Gobierno. Ahora, en la recepción de 2026, ha sido Álex Baena quien, para muchos usuarios de la red social X, ha recordado aquel saludo entre Carvajal y Sánchez.

El primero en saludar ha sido el capitán, Rodri, junto al seleccionador, Luis de la Fuente, y al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán.

El saludo con los jugadores ha sido muy cordial e institucional, pero justo después de Martín Zubimendi ha llegado el turno de Baena, que, según han señalado numerosos usuarios en redes sociales, apenas ha mirado a Sánchez a la cara, algo que sí ha hecho el resto de sus compañeros, junto a un breve apretón de manos.

En X han surgido cientos de comentarios: "Alejandro Baena Carvajal" o "Baena se ha marcado un Carvajal con Sánchez". "Ha hecho la de Carvajal en la Eurocopa", han repetido muchos.