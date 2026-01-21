Echa un currículum en un restaurante: el dueño le pide que conteste a unas preguntas que dicen mucho de lo que pasa en la hostelería

Foto de archivo de un camarero, junto a la conversación para una oferta de empleo.

Si buscar trabajo ya es toda una odisea, hacerlo en el sector de la hostelería es un mundo aparte. Que se lo pregunten a una joven que echó un currículum en un restaurante que buscaba "una cocinera con experiencia", al que luego se le han visto las verdaderas intenciones por las preguntas que ha hecho el dueño como requisito para la elección.

De ello se ha hecho eco el profesional hostelero Jesús Soriano, conocido en el mundo de las redes sociales como Soy Camarero, gracias a su activismo en la lucha por los derechos de los trabajadores, contando lo que pasa detrás de la barra y, en ocasiones, poniendo en tela de juicio lo que hacen algunos locales de forma ilegal, perjudicando a los clientes por igual.

En una aplicación de búsqueda de trabajo, la candidata escribió directamente al restaurante adjuntando el currículum de su experiencia laboral. Más tarde le contesta el dueño cortésmente pidiéndole que responda a algunas preguntas que han generado un intenso debate en los comentarios del vídeo.

Las preguntas del dueño que indignan a algunos y a otros no tanto

El dueño ha creído conveniente pedirle que responda a unas preguntas, algunas muy poco habituales:

Nacionalidad

Edad

Baja médica "en algún momento de tu vida laboral".

"en algún momento de tu vida laboral". Enfermedad que necesite "revisión continua".

que necesite "revisión continua". Referencias.

Ante las dudas sobre algunas preguntas de la candidata, especialmente en la de la baja médica, el dueño ha dado su explicación: "Si en algún momento estuviste de baja médica en tu expediente laboral, puesto que es un tema bastante común en personas con alguna enfermedad".

"Es solo para tenerlo en cuenta, ya que hemos recibido muchísimas respuestas, hemos establecido fases de selección y una prueba, por ende tu currículum nos interesa, es por eso que te he pasado las preguntas", ha rematado.

La candidata, extrañada, le ha hecho un recordatorio: "Pero eso es información personal y médica, ¿qué me está contando?".

El lío va a más y ojo al último motivo

"Simplemente, le he preguntado si en algún momento estuvo de baja y si tiene alguna enfermedad, pero vamos si tanto se ofende será por algo, nosotros buscamos a una persona que tenga buena salud y que no tenga enfermedades que pongan en riesgo su salud en el trabajo, exponga lo que le dé la gana, nosotros buscamos trabajadores y gente que quiera trabajar", ha alegado el propietario.

La respuesta de la candidata a cocinera, sublime: "Claro que sí, usted hace preguntas que son ilegales para contratar por tres duros a la gente. No tengo que contarlo mi vida personal absolutamente a nadie".

Y el dueño, de nuevo, remata, dando otro motivo por el que hizo las preguntas: "No, si tu vida no nos interesa, solo nos interesa si tienes enfermedades, además son preguntas que se hacen para trabajar en manipulación de alimentos".

Preguntas ilegales en entrevista de trabajo

La escuela de negocios ELBS publicó algunas de las preguntas ilegales que no se pueden hacer en una entrevista de trabajo.