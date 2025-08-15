El actor Víctor Clavijo se cruza con este tuit sobre Javier Gutiérrez: su réplica, digna de un Goya

El actor Víctor Clavijo no se ha mordido la lengua y ha reaccionado al tuit que Javi Rodrigo, presidente de "Divulgación Española para la Promoción de la Cultura y Literatura" según su descripción en la red social X, ha puesto tras unas declaraciones recientes de Javier Gutiérrez.

"Hay un drama detrás de esta vocación. Lo que está sucediendo en nuestro país es que más del 90% de mis compañeros no pueden vivir dignamente. Los representantes deben lidiar con eso, con actores y actrices que no trabajan habitualmente, lo que hace sea una tarea doble", señaló Gutiérrez en una entrevista en Bluper.

Tras ello, Javi Rodrigo ha querido responder al actor: "Una profesión que no te permite vivir de ella, no es un trabajo, es un hobby. Y tus caprichos y aficiones las pagas tú; de tu bolsillo, no los demás", indicó.

"Y si quieres vivir del Estado, perfecto; preséntate a una Oposición y supérala; pero no jodas con la cantinela de la cultura… que aplaudís que pasen alumnos con asignaturas suspensas y a políticos con currículums falsos. Y siempre queda otra alternativa -milenaria- para vivir dignamente: trabajar.", añadió.

Tras ver el mensaje, el actor Víctor Clavijo no ha perdido la ocasión y le ha dado una respuesta tremenda. "Este tipo se denomina 'divulgador cultural' y no puede haber más desprecio a la cultura en su post", ha expresado.

"No solo ofende al 90% de mi gremio, sino a la gente que no puede vivir dignamente de su oficio. Para él, si no vives de tu trabajo, no es trabajo. ¿Lo de Van Gogh? Un hobby", ha sentenciado.