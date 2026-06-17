El análisis de Javier Aroca sobre la declaración de Zapatero ante el juez: la lectura es cristalina

Este miércoles ha sido un día importante en la política española. El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha ido a declarar ante la Audiencia Nacional, donde ha insistido en su inocencia y en que su actuación siempre ha sido desde la "decencia y con honradez".

En las tres horas de declaración, en las que ha respondido únicamente a las preguntas del juez y a las de su abogado, ha dejado claro que no ha tenido influencia para favorecer el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra.

Además, también ha dejado claro en un comunicado enviado a los medios de comunicación que ha presentado al tribunal una autorización para que pueda constatarse "la inexistencia de sociedades y dinero fuera de España".

"El juez tendrá que demostrar..."

El antropólogo Javier Aroca ha dejado su perspectiva de la declaración durante su intervención en el programa vespertino de TVE Malas Lenguas: "A través de este procedimiento de investigación, el juez tendrá que demostrar que el señor Zapatero tiene dinero y, además, que ese dinero no tiene un origen legítimo".

Para Aroca, se vuelve otra vez a lo mismo: la presunción de inocencia. "¿Y quién tiene que demostrar? De momento, Zapatero ha hecho algo a lo que le podemos dar el valor que queramos, pero lo que ha dicho: investiguen ustedes todo lo que quieran, a ver si descubren un céntimo, una sociedad o algo en el extranjero que sea vinculado conmigo", ha defendido.

"Lo que digan los informes policiales tiene que luego ser probado y el señor Zapatero ha dicho: bueno, pruébenlo ustedes, digan dónde tengo el dinero y a qué sociedad titulo", ha sentenciado Aroca.

"Vamos a tomarnos en serio los procesos judiciales"

Sobre que los abogados de Hazte Oír pidan que se investigue también a las hijas y al abogado de Zapatero, Aroca ha sido contundente: "El principio acusatorio, que es el que inspira y rige nuestro procedimiento penal, por tanto, acúseme usted de algo, ¿qué hacían mis hijas? ¿qué hacía mi mujer? Yo creo que una cosa es el entusiasmo mediático que podemos tener o que algunos entienden que pueden tener no sé si por ventas o por darle un palito a la burra".

"Vamos a tomarnos en serio los procesos judiciales porque está en juego la reputación y yo diría la vida civil en este caso de gente tan importante como Zapatero", ha concluido.