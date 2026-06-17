Zapatero insiste en su inocencia a través de un comunicado: "La verdad se abrirá paso"

"Nos costará más o menos tiempo demostrarlo, pero la verdad se abrirá paso y devolveré la confianza a quien ahora duda. Ya lo verán". Son las palabras que ha querido trasladar el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero después de haber declarado en la Audiencia Nacional; unas palabras que no ha emitido de viva voz sino a través de un comunicado enviado a los medios de comunicación.

En el escrito, y como ha hecho ante el juez José Luis Calama, Zapatero ha insistido en su inocencia. "Se me acusa de muy graves delitos que no he cometido", ha dicho para insistir en que siempre ha actuado "con decencia y con honradez", algo que ahora debe "demostrará con absoluta transparencia y con plena confianza".

A pesar de saberse "completamente inocente", el expresidente del Gobierno se ha mostrado además dolido por el hecho de que "mucha gente pueda sentirse defraudada". "Mi mensaje es también a todos esos conciudadanos y conciudadanas: les pido confianza. No les decepcionaré. Nos costará más o menos demostrarlo, pero la verdad se abrirá paso y devolveré la confianza a quien ahora duda", ha afirmado.

Si no ha hablado en estos 29 días, ha dicho, es porque se preparaba para el momento de la declaración "y los que vendrán". "Callé por respeto a la Justicia y a Su Señoría, que era quien primero debía escucharme. No tengan duda de que en los próximos días iré dando las explicaciones oportunas", ha reiterado.

Respecto a su declaración, Zapatero se ha limitado a avanzar que ha presentado "al Tribunal una autorización universal voluntaria para que pueda constatarse la inexistencia de sociedades, dinero, productos financieros o cualquier activo con titularidad" suya "directa o indirecta". "No tengo absolutamente nada fuera de España", ha explicado.

Tres horas de declaración

Durante su declaración, en la que tan solo ha respondido a las preguntas del magistrado y y a las de su abogado, Zapatero ha insistido en que no ha ejercido ningún tipo de influencia para favorecer a la aerolínea Plus Ultra, rescatada con 53 millones de euros.

Tras finalizar su intervención, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez la retirada del pasaporte (también del diplomático que posee) y la comparecencia en el Juzgado cada quince días. La acusación particular, dirigida por el Partido Popular, ha pedido lo mismo, si bien la formación ha trasladado al magistrado que otras acusaciones pedían prisión.

Lea el comunicado íntegro

•⁠ ⁠Lo primero es darles las gracias a todos ustedes por la espera, y también a la ciudadanía. He estado 29 días en silencio, preparando este momento y los que vendrán. Callé por respeto a la Justicia y a Su Señoría, que era quien primero debía escucharme. No tengan duda de que en los próximos días iré dando las explicaciones oportunas.

•⁠ ⁠Se me acusa de muy graves delitos que no he cometido. Siempre me conduje con decencia y con honradez, y ahora tengo por delante la tarea de demostrarlo. Lo haré con absoluta transparencia y con plena confianza.

•⁠ ⁠He presentado al Tribunal una autorización universal voluntaria para que pueda constatarse la inexistencia de sociedades, dinero, productos financieros o cualquier activo con titularidad mía directa o indirecta. Porque no tengo absolutamente nada fuera de España.

•⁠ ⁠Cuando uno se sabe completamente inocente, como es mi caso, y confía plenamente en la Justicia, lo más doloroso es saber que mucha gente puede sentirse defraudada si cree las cosas que se afirman de mí. Mi mensaje es también a todos esos conciudadanos y conciudadanas: les pido confianza. No les decepcionaré. Nos costará más o menos tiempo demostrarlo, pero la verdad se abrirá paso y devolveré la confianza a quien ahora duda. Ya lo verán. Muchas gracias.